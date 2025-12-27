El Real Zaragoza quiere doble ración en la Copa del Rey juvenil: "No somos brillantes, pero a competir no nos gana nadie"

Cómo olvidar la grandiosa actuación del Real Zaragoza de División de Honor en la pasada Copa del Rey juvenil. Sorpresa tras sorpresa se plantó en la final de la competición y tan solo el todopoderoso FC Barcelona le impidió levantar un trofeo que hubiera supuesto una de las mayores alegrías de los últimos tiempos para la maltratada afición zaragocista. No pudo ser entonces, pero los zagales ya están ahí otra vez, clasificados para el torneo del KO y sin ninguna presión en él tras una temporada que comenzó con dudas y que ahora ya se ve de una manera más optimista y con el sueño de poder, al menos, igualar lo que se logró el pasado curso.

Algo que parecía casi imposible, reconoce Javier Garcés, el técnico del juvenil, cuando en pretemporada le comunicaron que Jorge Franco y Alejandro Gomes iban a reforzar al Deportivo Aragón. "Fue un palo porque tenía la sensación de que con ellos dos teníamos una plantilla para hacer grandes cosas", relata el entrenador zaragocista. "Al final te ves sin tus jugadores que son capaces de marcar más diferencias", añade un Garcés al que, como técnico formativo, no le quedó más remedio que aceptarlo y seguir hacia adelante.

Haciendo un breve paréntesis, el técnico del juvenil considera que Gomes, que al final multiplicó su salto hasta el primer equipo, está capacitado para tener una larga y exitosa carrera en el Real Zaragoza. "Lo que hemos visto es que no desentona en absoluto. Ha tenido la suerte necesaria de que se haya abierto ese hueco, pero ha sido buscada", explica. "Es un gran defensor en el duelo individual y siempre está atento a las marcas. Su trayectoria me recuerda a la de Jesús Vallejo", comenta.

Javier Garcés / Real Zaragoza

Volviendo al División de Honor, la pérdida de sus dos grandes estrellas provocó un mal arranque. "La pretemporada fue desastrosa, nos costó mucho encontrar los mecanismos técnicos y tácticos para hacer funcionar el grupo", analiza Garcés. Pero ya el inicio liguero fue, aunque irregular, mejor de lo esperado y esa sensación de mejoría constante no ha dio más que incrementándose partido a partido. "Somos un equipo que no juega de manera brillante, pero que a competir no nos gana nadie. La intensidad y la concentración que le ponemos nos hacen diferenciales. Ha sido un proceso bonito del que todos hemos sido conscientes y al final lo hemos logrado", subraya orgulloso un Javier Garcés que destaca la fuerza del grupo y señala la importancia que está teniendo la portería y la eficacia de cara a puerta, con Dani Puente como jugador que más ha sorprendido en estos meses al técnico.

Una racha de resultados inmaculada han permitido al División de Honor meterse en la Copa y, además, antes de lo esperado. Una vez aquí, prácticamente todo lo que venga será bueno para los zaragocistas. "Habrá que ver la suerte que tenemos en el sorteo, pero lo que sabemos es que cada partido es una final y así la tendremos que jugar", dice el técnico. La Copa del Rey juvenil comenzará el fin de semana del 18 de enero y se jugará en el campo del mejor clasificado a partido único. 32 equipos pelearán por alzarse con un título que rozó el Real Zaragoza, finalista, la pasada temporada. Solo hay un resultado que mejoraría ese resultado y parece casi imposible, pero con estos cachorros quién sabe.