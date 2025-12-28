Guti renovará un año más con el Real Zaragoza si juega otros siete partidos

Raúl Guti está a tan solo siete partidos más de renovar hasta 2027 con el Real Zaragoza. El contrato del canterano acaba el próximo 30 de junio pero incluye una cláusula por la que se ampliará un año más en caso de que juegue 25 partidos oficiales ya sea como titular o durante 45 minutos.

De este modo, todo apunta a que el mediocentro seguirá una temporada más en el Zaragoza. Y es que ya acumula 18 encuentros disputados hasta ahora, todos ellos como titular, lo que le convierte en el jugador de la plantilla con mayor participación hasta la fecha, con un total de 1.469 minutos, ya por delante de Francho, al que la rodilla le ha dejado fuera de combate en los dos últimos encuentros.

Guti, de 28 años, está siendo, sin duda, pieza clave en un Zaragoza al que regresó hace justo un año en una operación abrochada a última hora por el entonces director deportivo Juan Carlos Cordero y que formó parte de un intercambio con el Elche, en el que recaló Marc Aguado traspasado. Guti firmó por el Zaragoza por lo que quedaba de temporada 24-25 y una más, con esa posibilidad de ampliar el vínculo durante otra más en función del número de partidos jugados.

De este modo, el aragonés volvía a casa por segunda vez después de haber regresado un año antes, entonces cedido desde el Elche. Sin embargo, una grave lesión de rodilla en su primera aparición con el Zaragoza dio por concluida su temporada para regresar al club alicantino, que en 2020 había pagado 5 millones de euros al Zaragoza para incorporar al centrocampista en propiedad en el fichaje más caro en la historia del Elche hasta entonces.

En todo caso, y a pesar de ser indiscutible, la temporada de Guti no está siendo especialmente brillante. El canterano, que solo se ha perdido un partido (el disputado en Ceuta saldado con derrota por la mínima del Zaragoza), fue fijo para Gabi, titular en el único partido dirigido por Larraz e inamovible para Sellés, que empezó contando con él en la mediapunta. Sin embargo, una conversación, desvelada por el propio jugador, entre él y el técnico derivó en su vuelta al centro del campo, su puesto natural, para propiciar un equipo con dos puntas en el que Kodro pasó a acompañar a Soberón arriba.

Pero tampoco en la sala de máquinas está brillando Guti más allá de momentos puntuales. El incuestionable trabajo del canterano, su despliegue y recorrido, no están acompañados de números. Apenas una asistencia y ningún gol suponen una insuficiente aportación ofensiva para un jugador de su relevancia. Además, errores suyos en la entrega han provocado varios goles en contra.

Sin embargo, Guti apunta a seguir siendo esencial en un mediocampo que ha ganado consistencia con la presencia de Keidi Bare, también incuestionable para Sellés desde que se recuperó de la operación de apendicitis. Él y el canterano han formado una pareja fija en la medular, con Francho en el interior derecha para completar un centro del campo en el que, como reconoció el propio entrenador, está concebido bajo la presencia de tres centrocampistas puros. Cuando Sellés se ha salido de esa premisa (con Sebas Moyano en sustitución de Francho en la derecha ante el Cádiz), el Zaragoza no ha funcionado.