El mal recurrente del Real Zaragoza: A comprar al mercado central

Como en cada ventana de fichajes, el Real Zaragoza saldrá al mercado en busca de un central. La medida es una constante cada seis meses, cuando se habilita el periodo destinado a realizar movimientos en la plantilla. El eje de la zaga viene siendo una zona a reforzar casi siempre pero o se hace mal o no se hace, lo que ha acentuado el déficit en una parcela en la que se acumulan los problemas de todo tipo desde hace tiempo.

Como no puede ser de otro modo, el Zaragoza también busca ahora un central para reforzar un área en la que las tres incorporaciones llegadas en verano ya se antojaban insuficientes ante la profunda remodelación acometida sobre un plantel en el que, en principio, no iba a seguir ninguno de los centrales del curso pasado. Al final, la lesión de Kosa en pretemporada abocó al club a dejar en tres los fichajes en esa zona (Insua, Radovanovic y Tachi) apelando a la potencial reubicación de Saidu, Juan Sebastián o Pomares. Ahora, y a pesar del ascenso de Gomes al primer equipo, las carencias en el centro de la defensa y los problemas físicos de algunos de sus inquilinos llevan a la dirección deportiva encabezada por Txema Indias a volver a buscar en el mercado.

Los recurrentes problemas físicos y la nula aportación de Kosa obligan a la adquisición de un efectivo a pesar del ascenso de Gomes al primer equipo

La historia se repite. Hace un año, el Zaragoza también priorizaba el fichaje de un central en invierno. Sin embargo, no llegó. El error mayúsculo, reconocido por el propio director deportivo Juan Carlos Cordero y lamentado entonces por el técnico Miguel Ángel Ramírez, se repetía respecto al verano, cuando también se dejó todo para última hora apostando a Lekovic, que ni llegó en agosto ni en enero. «No puedo decir lo contrario, la primera idea era traer un jugador más en esa posición», reconoció Cordero, que recurrió a la segunda opción (traer a Guti, un mediocentro, y la posibilidad de retrasar la posición de Arriaga) cuando el Dinamo de Kiev descartó, de nuevo a última hora, la salida del ucraniano Dyachuk, el elegido por el cartagenero.

Por segundo mercado consecutivo, el Zaragoza naufragaba en lo principal. Ahora, de cara a ese agitado mercado, que durará del 2 de enero al 2 de febrero y que no andará lejos de la decena de movimientos, las miras de Txema Indias están puestas en un centrocampista creativo, un extremo, preferentemente zurdo, un delantero y, por supuesto, un central.

Esta vez, la búsqueda es obligatoria por una mera cuestión de lógica. Y es que a la nula aportación de Kosa (el único integrante de la plantilla que aún no ha tenido minutos en Liga) se añaden los recurrentes problemas físicos de dos efectivos, Radovanovic y Tachi. Y es que entre ambos ya se han perdido hasta trece encuentros en lo que va de campeonato para subrayar el déficit en una zona que viene causando serios estragos al entrenador de turno desde que comenzó la temporada.

De hecho, el primer revés surgió en pretemporada, cuando Tachi sufrió su primera lesión para quedarse fuera del equipo en las primeras jornadas. Además, Radovanovic también sufrió un esguince de tobillo durante el último choque del verano disputado en Tarazona, lo que le llevó, a afrontar la competición a medio gas y lejos de la plenitud de facultades físicas.

De hecho, Gabi tuvo que recurrir a Pomares como central de urgencia para formar pareja con Radovanovic en el estreno liguero hasta la llegada de Insua, que recaló en el Zaragoza con la temporada ya empezada procedente del Granada.

Aunque, en realidad, los contratiempos han sido numerosos hasta el punto de que hasta siete futbolistas han ocupado la posición de central en algún momento a lo largo de las 19 jornadas disputadas y solo tres de ellos (Radovanovic, Insua y Tachi) son centrales específicos de la primera plantilla. La lista la completan Gomes (del filial aunque desde hace apenas unos días jugador del primer equipo a todos los efectos), y los reubicados Saidu (centrocampista) y Juan Sebastián y Pomares (laterales).