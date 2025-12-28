Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Real Zaragoza vuelve al trabajo pendiente de Francho y Aguirregabiria

Pau Sans y Paulino completan la enfermería en el regreso del equipo tras las vacaciones

Aguirregabiria, en un entrenamiento del Real Zaragoza.

Aguirregabiria, en un entrenamiento del Real Zaragoza. / RUBEN RUIZ

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

El Real Zaragoza vuelve al trabajo tras la semana de vacaciones concedida por el cuerpo técnico con la atención puesta en la enfermería, ocupada antes del asueto por Aguirregabiria, Paulno y Pau Sans.

En principio, solo el canterano parece contar con opciones de estar disponible el domingo (18.30 horas) ante la UD Las Palmas. El golpe en la tibia sufrido por el aragonés le apartó del equipo los partidos previos a las vacaciones, pero no parece amenaza suficiente para prolongar su ausencia, si bien Sans está en la rampa de salida de cara a una posible salida en enero.

Los que lo tienen mucho más complicado son Aguirregabiria y sobre todo Paulino. El lateral sufrió hace tres semanas una rotura muscular que podría mantenerlo una semana más fuera de combate, mientras que Paulino sigue convaleciente desde hace un mes y medio por un esguince de rodilla que le llevó incluso a pasar por el quirófano para someterse a una pequeña intervención.

Francho, que se perdió los dos últimos encuentros por molestias en la rodilla, no debería tener problemas para estar disponible el domingo.

