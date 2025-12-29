Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real Zaragoza

Las cuatro ausencias destacadas en la vuelta a los entrenamientos del Real Zaragoza

La principal novedad de la sesión ha sido la presencia de Radovanovic con el grupo

EN IMÁGENES | El Real Zaragoza vuelve a los entrenamientos tras el parón por Navidad

EN IMÁGENES | El Real Zaragoza vuelve a los entrenamientos tras el parón por Navidad

EN IMÁGENES | El Real Zaragoza vuelve a los entrenamientos tras el parón por Navidad / Pablo Ibáñez

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Las vacaciones de Navidad del Real Zaragoza han llegado a su fin y este lunes la plantilla y el cuerpo técnico han vuelto al trabajo. Lo han hecho en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, en una mañana presidida por la niebla y por un intenso frío, para empezar a preparar el duelo del próximo domingo ante Las Palmas en el Ibercaja Estadio.

Los gorros y las bragas de los futbolistas hacían que, en muchos casos, fuera difícil identificar a los zaragocistas, aunque todos los que estaban citados han acudido al primer entrenamiento después del parón. Eso sí, aunque la mayoría se han ejercitado sobre el césped, ha habido cuatro nombres que se han quedado en el gimnasio para seguir con sus procesos de recuperación.

El más llamativo es el de Francho. El capitán zaragocista sigue sin dejar atrás los problemas en el menisco de su rodilla que ya le impidieron jugar los últimos partidos de 2025 y es una incógnita si podrá volver en el primero de 2026. No obstante, de los que siguen en la enfermería, el canterano es el único que no está descartado y que tiene opciones de entrar en la convocatoria frente a Las Palmas. Los otros tres jugadores que se han entrenado al margen y que habrá que esperar más tiempo para que vuelvan a al competición son Pau Sans, Paulino y Martín Aguirregabiria.

VÍDEO | El Real Zaragoza vuelve a los entrenamientos tras el parón navideño

VÍDEO | El Real Zaragoza vuelve a los entrenamientos tras el parón navideño

Pablo Ibáñez

Por lo demás, la principal novedad entre los zaragocistas que han entrenado con normalidad ha sido la de Radovanovic. El central, que no pudo jugar en Burgos, se ha ejercitado al mismo ritmo que sus compañeros y todo indica que estará, si así lo decide Rubén Sellés, frente a los canarios. En la sesión han estado los jugadores del filial Barrachina, Terrer, Pinilla y Calavia.

Noticias relacionadas y más

El martes el Real Zaragoza cambiará su lugar de trabajo y se desplazará hasta el Ibercaja Estadio en una jornada en la que el equipo permitirá que todo aquel aficionado que lo desee, especialmente los más pequeños, puedan ver de cerca a los futbolistas en el ya tradicional entrenamiento de puertas abiertas.

