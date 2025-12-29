Estos son los siete jugadores del Real Zaragoza que son libres para negociar con otros clubs a partir del 1 de enero

Siete jugadores del Real Zaragoza, sin contar los que se encuentran cedidos desde otros clubs (Andrada, Adrián, Kodro y Paul Akouokou), están a apenas cuatro días de ser libres para negociar su futuro fuera de tierras aragonesas. Entre ellos figuran varios titulares e indiscutibles en la actualidad para Rubén Sellés, como Insua, Soberón, Guti o el lesionado Aguirregabiria. Además, la lista la completan Pomares, también pieza clave para el técnico hasta el último partido (Tasende fue el elegido para ocupar el lateral izquierdo en Burgos) o los suplentes Toni Moya y Sinan Bakis, rescatado para la causa por Sellés tras haber permanecido en el ostracismo durante todo el curso.

En casi todos los casos, el contrato no incluye opciones de prórroga. Solo Guti, el único aragonés que figura entre los que acaban contrato esta temporada, podría prolongar su vínculo durante un año más si juega 25 partidos, algo muy factible ahora mismo ya que ya ha disputado 18 y quedan 23 por delante. El canterano es, por cierto, el jugador que más minutos ha jugado hasta ahora (1.469), solo se ha perdido un partido y en los 18 que ha jugado ha sido titular, por lo que ha sido esencial tanto para Gabi como para Sellés.

Bakis, durante un entrenamiento en la Ciudad Deportiva. / PABLO IBÁÑEZ

Ninguna opción unilateral de continuidad existe en el caso de Soberón, que llegó al Zaragoza en el verano de 2024 y que, tras dos temporadas y si no hay renovación de por medio, podría estar ante sus últimos meses en el club. El cántabro, máximo goleador del equipo el curso pasado con diez tantos, acumula tan solo dos esta temporada, marcada por la continuidad que le está otorgando Sellés después de que con Gabi fuera una opción secundaria. A sus 28 años, Soberón, que llegó a tierras aragonesas procedente del Eldense, acumula tres temporadas consecutivas en Segunda, todas ellas luchando por no descender a Primera RFEF.

Insua, que firmó solo por un año, es otro de los indiscutibles que está a apenas unos meses de acabar su periplo como zaragocista si es que el club no decide renovarlo. En su caso, el central, de 32 años, acumula ya nueve temporadas en una categoría en la que ya es todo un veterano, si bien apenas jugó 14 partidos el curso pasado con el Granada, con el que empezó el actual hasta que se desvinculó para fichar por el Zaragoza.

El capítulo de titulares que acaban contrato lo completa Aguirregabiria (29), el fichaje que llegó a última hora el pasado mercado estival después de estar sin equipo desde la conclusión de la pasada campaña. Quizá por ello el Zaragoza le ofreció un solo año, aunque el rendimiento del lateral, inédito con Gabi e indiscutible para Sellés, podría abrirle la puerta de la continuidad si el club así lo considera.

Otro que firmó por solo un año fue Pomares, que, con 33 años, llegó al Zaragoza tras ser despedido por el Oviedo, con el que tenía una temporada más de contrato. El defensa, envuelto en la irregularidad que ha marcado al equipo a lo largo de esta campaña, ha sido fijo para Sellés hasta el último partido, ante el Cádiz.

Junto a ellos, también Toni Moya y Bakis están a apenas unos días de ser libres para sentarse a negociar su futuro con otros clubs. El extremeño, salvo sorpresa, pondrá fin a una estancia de tres años en el Real Zaragoza tras un rendimiento pobre y sin haberse adueñado nunca de la titularidad, aunque en su primera temporada formó en la foto en 29 partidos. Sin embargo, en la siguiente apenas fueron 19 y el actual solo 4.

Claro que el caso más curioso es el de Bakis, al que el club llega mucho tiempo intentando colocar sin lograrlo. Es ahora, a apenas unos meses del final de su contrato, cuando el turco parece más cerca de aquella versión del Andorra que cautivó a Cordero para acometer un fichaje marcado por el fracaso. Ahora, tras más de un año sin marcar entre su primera temporada en el Zaragoza y su cesión a Polonia, sus dos tantos en menos de una hora de participación este curso le convierten en el jugador con mejor promedio goleador de la categoría.