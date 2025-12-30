El club de los 1.000 minutos: estos son los jugadores más utilizados por el Real Zaragoza

La temporada del Real Zaragoza avanza y las estadísticas empiezan a definir no solo el rendimiento individual, sino la estructura básica del equipo. En la cima de la pirámide de participación se encuentra Raúl Guti. El canterano se ha convertido en el jugador más utilizado de la plantilla por los tres técnicos que han pasado por el primer equipo en lo que va de curso, pese a que su nivel hasta ahora ha dejado muchas dudas. Una condición de indispensable que tiene por consecuencia directa su renovación inminente. El contrato del mediocentro, que finaliza el 30 de junio, incluye una cláusula de ampliación automática hasta 2027 si juega 25 partidos oficiales, de los que ya lleva 18.

Sin embargo, que sea precisamente Guti quien lidera esta tabla es solo el síntoma de una gestión de plantilla muy específica. La acumulación de minutos del mediocentro, sumada a la de unos pocos habituales, arroja una lectura ambigua sobre la profundidad del banquillo. El reparto de minutos dibuja a un Real Zaragoza con un once no del todo reconocible durante amplias fases de la temporada.

Solo cuatro futbolistas superan la barrera de los mil minutos, lo que evidencia un bloque sólido pero insuficiente. Guti, Francho, Insua y Pomares concentran buena parte del peso competitivo del equipo, incluso siendo varios futbolistas irregulares. Además, en uno de los equipos que más efectivos ha sumado a la causa, ninguno de los experimentos, ni los de Gabi en su día ni los de Sellés ahora, han caído a peso sobre el once titular.

Rubén Sellés, en el entrenamiento del Real Zaragoza este lunes en la Ciudad Deportiva. / PABLO IBÁÑEZ

Fuera de ese núcleo, la rotación se estrecha rápidamente. Existe un segundo escalón de jugadores con presencia habitual, pero la caída de minutos a partir de ahí es abrupta. El Real Zaragoza compite con una plantilla larga sobre el papel, pero corta en la práctica, y en la que solo una quincena de futbolistas entra de manera regular en los planes del entrenador.

Los datos ratifican esta brecha. Mientras Guti roza los 1.500 minutos y Francho (1.386) e Insua (1.369) le siguen de cerca, el siguiente escalón, liderado por Moyano (987) y Soberón (901) en la delantera, ya no alcanza el millar. La diferencia se vuelve abismal al mirar hacia los teóricos recambios. Jugadores llamados a ser importantes como Keidi Bare se quedan en 702 minutos, y otros como Akouokou (485) o Toni Moya (524) tienen una participación secundaria.

Sinan Bakis, en el entrenamiento del Real Zaragoza este lunes en la Ciudad Deportiva. / PABLO IBÁÑEZ

El caso es aún más llamativo en la delantera. El caso de Sinan Bakis es de los más singulares ya no del conjunto blanquillo, sino de toda la Segunda División. Con cerca de 60 minutos, y cuando parecía prácticamente invisible para el técnico, volvió a dar un golpe sobre la mesa en Burgos anotando el gol del empate en los minutos finales, como ya hizo en Eibar para remontar contra todo pronóstico.

Esta polarización de la plantilla, con un Guti omnipresente, tanto en el Ibercaja Estadio como a domicilio, a pesar de su discreta aportación en goles y asistencias, plantea el desafío de cómo gestionará el cuerpo técnico el desgaste físico de ese club en la segunda vuelta, una vez que la renovación del canterano sea, como todo indica, un hecho consumado.