Jesé Rodríguez, jugador de Las Palmas: "Mucha gente daba al Real Zaragoza por muerto y no lo está. Es un equipo histórico en España"

El Real Zaragoza se prepara ya para recibir a su próximo rival en casa, la UD Las Palmas, el domingo 4 de enero a las 18.30 horas en un choque de lo más complicado contra el segundo clasificado de la competición. Esta mañana, el delantero del equipo canario, Jesé Rodríguez, ha elogiado en rueda de prensa la reacción que ha protagonizado el equipo aragonés en el tramo final del año, cuando parecía completamente desahuciado.

Jesé Rodríguez, jugador de Las Palmas, durante un partido en Segunda División. / UD Las Palmas

El exjugador del Real Madrid, consciente de que el Zaragoza no le va a poner las cosas fáciles, ha querido poner en valor el momento de forma del conjunto blanquillo. Jesé ha sido contundente respecto a la situación clasificatoria de los de Rubén Sellés: "Hace unas semanas, o antes de que pasara todo el tema de las navidades, mucha gente daba al Zaragoza por muerto y no lo está". El atacante ha recordado la dinámica positiva del cuadro blanquillo y ha valorado la capacidad de un club que, en su peor momento deportivo, "ha ganado tres jornadas seguidas".

Lejos de confiarse por la diferencia en la tabla, con el Zaragoza penúltimo y Las Palmas en segunda posición, el atacante grancanario ha mostrado máximo respeto por el club rival: "Es un equipo histórico en España". En esta línea, ha insistido en la igualdad de la Segunda División: "En la categoría, como lo ha dicho el míster otras veces, cualquiera te puede ganar". Por ello, ha advertido a sus compañeros de la exigencia del encuentro: "Tenemos que estar muy concentrados y muy preparados porque no va a ser un partido nada fácil".

En cuanto al resto de su comparecencia, Jesé ha repasado su situación personal y la actualidad del conjunto amarillo antes de visitar el Ibercaja Estadio. El jugador ha asegurado que tras sus dos últimos goles se ha sentido "como un niño chico" y ha descartado su retirada, ya que quiere "seguir disfrutando del fútbol". Sobre su entrenador, Luis García, ha indicado que "siempre ha habido una relación de respeto" y ha defendido que sus decisiones "han sido las correctas" dado que el equipo está en ascenso directo. Por último, ha restado importancia a las críticas e insultos recibidos en redes sociales y ha dado la bienvenida a los posibles fichajes de invierno.