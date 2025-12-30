Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Real Zaragoza

Marcos Cuenca, futbolista del Real Zaragoza "Al 2026 le pido que lleguen los resultados que nos merecemos"

El canterano repasó la actualidad del equipo aragonés tras el entrenamiento a puertas abiertas

Cuenca, durante el entrenamiento de este martes

Cuenca, durante el entrenamiento de este martes / Pablo Ibáñez

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Uno de los que más ha disfrutado el entrenamiento a puertas abiertas del Real Zaragoza ha sido Marcos Cuenca. Porque el canterano un día fue uno de los que estuvo en las gradas. "Esto es un chute de energía para nosotros, el Zaragoza no se entiende sin su gente", dijo el futbolista al acabar el entrenamiento.

Al año que está a punto de empezar, Cuenca le pide, además de salud, "que lleguen los resultados que nos merecemos. Porque el equipo blanquillo ahora está haciendo "las cosas muy bien". "Sellés nos ha dado herramientas para cambiar, lo que ha pasado nos sirve para aprender de los errores", analizó el aragonés.

Tras estar con un pie y medio fuera del Real Zaragoza en verano, Cuenca se siente afortunado por "estar donde siempre había querido". Además, está teniendo bastante protagonismo a pesar del infortunio sufrido cuando estaba siendo titular. "Las lesiones nunca llegan en buen momento, pero es verdad que esa...", se lamentó. Con respecto a su aportación, el canterano consideró que "no hay que volverse loco" porque no lleguen los goles y subraya que lo principal siempre es ayudar al equipo".

Por último, Cuenca señaló la importancia de hacerse fuertes en casa y considera que ese primer paso puede darse ante un rival de la parte alta como es Las Palmas el domingo. "Estamos muy concentrados e iremos a ganar", aseguró.

