Muere Pedro Camus, central del Real Zaragoza durante seis temporadas

Pedro Camus, central del Real Zaragoza durante seis temporadas y que disputó 178 partidos oficiales, ha muerto a los 70 años. El cántabro, defensa de los de antaño, fuerte y bregador, fue fichado por el club aragonés del Racing de Santander en el verano de 1977.

Precisamente el club aragonés descendió a Segunda tras pelear por la salvación contra el Racing, pero pese a caer de categoría, Camus, como contó en una entrevista con este diario, pidió salir del Racing y decidió firmar por el Real Zaragoza ya que le veía potencial de crecimiento. Fue, en su momento, el fichaje más caro de la historia del club, 18 millones de pesetas.

Ayudó a volver al Real Zaragoza a Primera División, proclamándose campeón de Segunda con Arsenio Iglesias de entrenador, y permaneció cinco temporadas más en la entidad blanquilla hasta su salida al CD Tenerife al final de la campaña 82-83, donde jugó dos años más antes de retirarse.

Su pareja en el eje de la zaga más recordada fue Arteche. Y también jugó con Pichi Alonso, Arrúa o Valdano. En su segunda temporada fue entrenado por Boskov, del que guardaba un gran recuerdo: "En aquella época cambió totalmente el fútbol en España y empezó por el Real Zaragoza. Y solo estuvo una temporada. Voy a dar un motivo solo, nadie calentaba. El primer equipo que salió a calentar del vestuario al campo fue el Real Zaragoza de Vujadin Boskov. Nos pegaban unos silbidos... Porque el público desconocía aquello. Boskov cambió todo el fútbol a nivel general que yo conocía en aquella época. Tuve una gran relación tanto personal como profesional y tengo que decir que en aquellos años hizo un favor al fútbol en España. Por sus cualidades y conocimientos", dijo en 2018. Después Beenhakker, con quien "se jugaba muy bien al fútbol".

Además, también recordó todo loque le marcó tanto el club como la ciudad: "Llegué muy joven, no había cumplido los 22 años, y a nivel social encajé con el carácter y la forma de ser de los zaragozanos y aragoneses. Una situación clave en mi vida es que tengo dos hijas mellizas zaragozanas que nacieron en la clínica Montpellier cuando estaba Enrique Pelegrín, que luego hemos tenido una gran relación en todos los aspectos. Son situaciones que me han ocurrido, al día siguiente de casarme firmé por el Zaragoza. Me casé un jueves, el viernes viajé a Zaragoza al hotel Rey Alfonso y el sábado firmé por el club. Son situaciones que te marcan un poco la vida".