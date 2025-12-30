Real Zaragoza
Pocos, pero valientes y con mucha fe en el entrenamiento a puertas abiertas del Real Zaragoza: "Por Dios que nos salvemos"
Alrededor de un millar de aficionados se den cita en un Ibercaja Estadio que se queda lejos de los números de La Romareda
Que el Ibercaja Estadio no es La Romareda se nota hasta en los entrenamientos a puertas abiertas. En el Parking Norte de la Expo se dieron cita alrededor de un millar de zaragocistas (tres veces menos que en la misma cita del pasado año) para despedir el año junto al equipo. La mañana, soleada pero fría, tampoco invitaba a acudir a las gradas del campo portátil, pero fueron muchos, especialmente familias y jóvenes, los que quisieron estar cerca de los suyos antes de despedir el 2025.
Al nuevo año, a los Reyes Magos y a la Virgen del Pilar todos le van a pedir lo mismo. "Por Dios que nos salvemos", aseguraba Fermín, que reconoce que le tiene más fe a la Pilarica que a los Magos de Oriente. No así su hijo Rodrigo, que tiene dos favoritos. En la plantilla, Francho y de los Reyes Magos Melchor. "Le he pedido la camiseta avispa de este año", decía ilusionado. Seguro que Rodrigo se ha portado bien y ve cumplido su deseo.
El capitán tampoco puedo entrenar con normalidad, aunque todavía no está descartado para el duelo ante Las Palmas. Al igual que en la sesión del lunes, la primera después de Navidad, tampoco estuvieron al mismo ritmo que el grupo Aguirregabiria, Paulino ni Pau Sans.
A falta de Francho, siempre uno de los más queridos, Guti fue uno de los más reclamados. El canterno cumplía años y tuvo que soportar el tradicional pasillo de collejas en estos casos. Además, parte de la grada se arrancó a cantarle el cumpleaños feliz. El que se demostró que cada vez está ganando más popularidad entre la parroquia zaragocista es Andrada. "Es un portero de ascenso", valoraba José Francisco.
Hay de todo
Paso a paso, primero la salvación. Pero es que las últimas semanas del equipo han dado mucha confianza a la afición. "Todo el mundo habla de los fichajes que tienen que venir ahora, pero yo creo que con lo que tenemos nos da para no bajar", señalaba Gonzalo. Aunque no todos son tan optimistas. "A mí me hace gracia la gente que, estando en descenso, mira los puntos al playoff", apuntaba Joaquín, un veterano seguidor. Pero en la grada había varios que la salvación se les queda un objetivo escaso.
A muchos, y aunque estaban bien protegidos del frío, se les hizo largo el entrenamiento, pero esperaban pacientemente porque sabían que al final había recompensa. Los jugadores lanzaron balones a la grada y se prestaron pacientemente a hacerse fotos y a firmar autógrafos en lo que debió ser para ellos un chute de autoestima de cara a lo que está por venir. Seguro que aliento no les falta.
- Estos son los siete jugadores del Real Zaragoza que son libres para negociar con otros clubs a partir del 1 de enero
- El Real Zaragoza asegura que hay 'operaciones muy avanzadas' de fichajes y salidas de jugadores
- Emilio Cruz dimite del Consejo de Administración del Real Zaragoza para sorpresa del propio club, que había negado cambios
- Así está la salida de Samed Bazdar. El Zaragoza lo tasa en 2,5 millones y un 20% del pase
- Puerta abierta de par en par para Bazdar: el Real Zaragoza asume el mal negocio
- El nuevo rol principal de Juan Forcén en el Real Zaragoza y el tiro por la culata con la presidencia de Jorge Mas
- El nuevo trabajo de un ex del Real Zaragoza tras su fichaje por LaLiga: 'Un enlace esencial
- Nayim, leyenda del Real Zaragoza: '¿Volver al Zaragoza? Cuando me necesite vendré sin dudarlo