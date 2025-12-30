Pocos, pero valientes y con mucha fe en el entrenamiento a puertas abiertas del Real Zaragoza: "Por Dios que nos salvemos"

Que el Ibercaja Estadio no es La Romareda se nota hasta en los entrenamientos a puertas abiertas. En el Parking Norte de la Expo se dieron cita alrededor de un millar de zaragocistas (tres veces menos que en la misma cita del pasado año) para despedir el año junto al equipo. La mañana, soleada pero fría, tampoco invitaba a acudir a las gradas del campo portátil, pero fueron muchos, especialmente familias y jóvenes, los que quisieron estar cerca de los suyos antes de despedir el 2025.

Al nuevo año, a los Reyes Magos y a la Virgen del Pilar todos le van a pedir lo mismo. "Por Dios que nos salvemos", aseguraba Fermín, que reconoce que le tiene más fe a la Pilarica que a los Magos de Oriente. No así su hijo Rodrigo, que tiene dos favoritos. En la plantilla, Francho y de los Reyes Magos Melchor. "Le he pedido la camiseta avispa de este año", decía ilusionado. Seguro que Rodrigo se ha portado bien y ve cumplido su deseo.

El capitán tampoco puedo entrenar con normalidad, aunque todavía no está descartado para el duelo ante Las Palmas. Al igual que en la sesión del lunes, la primera después de Navidad, tampoco estuvieron al mismo ritmo que el grupo Aguirregabiria, Paulino ni Pau Sans.

A falta de Francho, siempre uno de los más queridos, Guti fue uno de los más reclamados. El canterno cumplía años y tuvo que soportar el tradicional pasillo de collejas en estos casos. Además, parte de la grada se arrancó a cantarle el cumpleaños feliz. El que se demostró que cada vez está ganando más popularidad entre la parroquia zaragocista es Andrada. "Es un portero de ascenso", valoraba José Francisco.

Hay de todo

Paso a paso, primero la salvación. Pero es que las últimas semanas del equipo han dado mucha confianza a la afición. "Todo el mundo habla de los fichajes que tienen que venir ahora, pero yo creo que con lo que tenemos nos da para no bajar", señalaba Gonzalo. Aunque no todos son tan optimistas. "A mí me hace gracia la gente que, estando en descenso, mira los puntos al playoff", apuntaba Joaquín, un veterano seguidor. Pero en la grada había varios que la salvación se les queda un objetivo escaso.

A muchos, y aunque estaban bien protegidos del frío, se les hizo largo el entrenamiento, pero esperaban pacientemente porque sabían que al final había recompensa. Los jugadores lanzaron balones a la grada y se prestaron pacientemente a hacerse fotos y a firmar autógrafos en lo que debió ser para ellos un chute de autoestima de cara a lo que está por venir. Seguro que aliento no les falta.