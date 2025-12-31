Ander Herrera renueva un año más con Boca Juniors

El exzaragocista Ander Herrera alcanzó un acuerdo con el Boca Juniors para prolongar su contrato por un año más, según informaron a EFE fuentes del club 'Xeneize', que precisaron que el nuevo compromiso implica una reducción salarial considerable. El centrocampista, criado en la cantera del Real Zaragoza y que militó en el primer equipo hasta 2011, estirará así su carrera hasta los 37 años, que cumplirá en agosto, ya que el nuevo vínculo se extiende hasta diciembre próximo, puesto que el actual finalizaba este 31 de diciembre.

El futbolista llegó a la entidad en enero de este año y se convirtió en uno de los fichajes más resonantes del mercado argentino, pero debido a las lesiones y al rendimiento irregular del club -que no cosechó títulos en 2025- no ha podido brillar como esperaba. Pese a esto, el club se mantuvo siempre dispuesto a extender su vínculo y finalmente Herrera, que ha pasado sus vacaciones en Zaragoza, transmitió esta semana al presidente Juan Román Riquelme su voluntad de permanecer un año más.

El exjugador del Athletic Club, Zaragoza, Manchester United y Paris Saint Germain, entre otros, tiene previsto presentarse este viernes a los entrenamientos en La Boca de cara a la temporada 2026, en la que irá en busca del sueño de conquistar la Copa Libertadores, tras la eliminación en la fase preliminar de la última edición. Herrera tiene previsto firmar en los próximos días su nuevo contrato, que implica una reducción salarial que, según explicaron a EFE desde el club, no incluye una cláusula por productividad o por partidos jugados como había trascendido en la prensa local.

Durante su primer año en Boca, el mediocampista solo disputó 17 partidos producto de numerosas lesiones, entre ellas una dolencia muscular que sufrió en junio, en el Mundial de Clubes, y que lo dejó fuera de las canchas hasta finales de septiembre. Tras su regreso, ganó confianza y aumentó la cantidad de minutos por partido, y en los últimos meses mostró destellos de su calidad en un mediocampo compartido con Leandro Paredes, campeón mundial con Argentina llegado a mitad de año y figura absoluta del 'Xeneize'.

Nacido en Bilbao el 14 de agosto de 1989 aunque criado en Zaragoza, ciudad en la que se quedará a vivir tras su retirada, Ander Herrera empezó en el Amistad para llegar en alevines a la Ciudad Deportiva, debutó profesionalmente en 2009, en el Real Zaragoza, en la Segunda, con Marcelino y en 2011 fue traspasado por 8,5 millones más objetivos, todos cumplidos, para llegar a 11,2, al Athletic. De allí a Inglaterra, donde permaneció cinco temporadas en el Manchester United, conjunto con el que obtuvo tres títulos nacionales y una Liga Europa.

Posteriormente, desembarcó en el fútbol francés al fichar por el Paris Saint Germain, y en la campaña 2022-2023 regresó al conjunto bilbaíno, con el que en 2024 se proclamó campeón de la Copa del Rey. En mayo de 2024 estuvo cerca de volver al Zaragoza, pero no hubo acuerdo al final para ese regreso y renovó con el Athletic para marcharse en enero pasado a Boca.