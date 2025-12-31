Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buenas noticias para el Real Zaragoza: Francho vuelve a entrenar con el grupo

Martin Aguirregabiria, Paulino y Pau Sans continúan al margen

Francho Serrano, junto a uno de los ayudantes del cuerpo técnico en un entrenamiento.

Francho Serrano, junto a uno de los ayudantes del cuerpo técnico en un entrenamiento. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El Real Zaragoza ha realizado el último entrenamiento del año en la Ciudad Deportiva tras la sesión a puertas abiertas que tuvo lugar ayer en el Ibercaja Estadio. La incorporación de Francho Serrano al grupo ha sido la noticia positiva de la mañana. El canterano sufrió un fuerte golpe en la tibia que le aparto del equipo los dos partidos previos a las vacaciones, ante el Cádiz y el Burgos.

Todo hace indicar que Rubén Sellés podrá contar con la presencia de Francho para el duelo de este domingo (18.30 horas) ante la UD Las Palmas. El entrenador valenciano no ha podido contar con Aguirregabiria, Paulino y Pau Sans que, salvo giro inesperado, serán bajas para el primer partido del año.

Martín y Paulino tienen muy complicada su presencia para medirse al segundo clasificado de la competición. El lateral sufrió hace tres semanas una rotura muscular que podría mantenerlo una semana más fuera de combate, mientras que Paulino sigue convaleciente desde hace un mes y medio por un esguince de rodilla que le llevó incluso a pasar por el quirófano para someterse a una pequeña intervención.

