La ejecución del contrato de Ale Gomes deja al Real Zaragoza sin fichas libres en la apertura del mercado

El Real Zaragoza anunció de forma oficial el pasado 19 de diciembre la ejecución unilateral del contrato de Ale Gomes y su ascenso al primer equipo, información adelantada por este diario y que implica que pasa a ser jugador de la primera plantilla a todos los efectos. Sin embargo, ese ascenso del canterano también supuso que el club aragonés se quedara sin fichas profesionales libres ya que no va a jugar con dorsal del B, como ha hecho hasta ahora, mientras ha tenido contrato del juvenil, y como hacen Pau Sans o Saidu, tras la compra del centrocampista ghanés al Dansoman Wise, sino que lo hará con ficha A, es decir del primer equipo y profesional.

Al ser una ejecución automática de ese contrato, sin acuerdo previo, el jugador aparecerá el 2 de enero ocupando el dorsal que ahora mismo está libre, el 25, por lo que salvo giro mayúsculo e imprevisto o que el Zaragoza dé una salida antes del viernes, el club no tiene espacio para inscribir a jugadores en el mercado que se abre entonces y que durará hasta el 2 de febrero. El Zaragoza, ante el creciente interés de clubs importantes en el jugador, decidió adelantar los tiempos por un futbolista que ya es internacional sub-18 y que ya ha demostrado a sus 17 años (cumplirá 18 el 14 de febrero próximo) sus condiciones para jugar en el máximo nivel, en este caso en la categoría de plata.

Con el nuevo contrato, que sustituye al anterior, de duración hasta 2028 y con esa opción unilateral prevista en el mismo, Ale Gomes tiene vínculo hasta 2029, con una cláusula de rescisión de 10 millones en Segunda y del doble, 20, en Primera, un blindaje muy superior al anterior, que estaba en los 1,5 millones de euros en el mayor de los casos. Gomes, que pasa a cobrar el mínimo en la categoría de plata, aunque llegaría a esa cantidad con objetivos, ha jugado en tres partidos de Liga, ante Deportivo, Granada y Eibar, y en dos de Copa, ante la Mutilvera y el Burgos, este el 4 de diciembre pasado el último que ha disputado, en todos demostrando un muy buen rendimiento.

En los últimos encuentros de Liga ha sido suplente, con el regreso de Tachi y la titularidad de Radovanovic, aunque este no jugó en El Plantío en el último encuentro de 2025, y el Zaragoza tiene la idea de fichar a un central en enero, además de la opcion que supone Saidu en el eje, por lo que las opciones de jugar de Ale, que no puede estar ya en el filial si tiene ficha A, se pueden ver muy reducidas, aunque es un jugador muy del agrado de Sellés y su velocidad es mayor que la de sus compañeros en la zaga, siendo un central de perfil distinto al resto.

En todo caso, la idea del club es acometer cuatro fichajes en este enero: un central, un centrocampista, un delantero y un extremo, pero a la limitación económica para ello le suma también la física, al no tener espacio ahora mismo para inscribir, por lo que las salidas pasan a ser más que fundamentales, para liberar espacio físico, además de salarial, en un mercado que se prevé complejo para el Zaragoza. Kosa y Bazdar deben ser los primeros en salir, mientras que Paul Akoukou, Dani Gómez o Pau Sans tienen también papeletas, sin ni mucho menos descartar alguna sorpresa más, aunque en el caso de Sans su adiós (cedido o en un traspaso a coste cero) no liberaría ficha profesional al ocupar dorsal del B.

El Zaragoza acabó el mercado de verano con solo una ficha libre tras incorporar sobre la bocina a Aguirregabiria, Kodro, Andrada y Paul Akouokou sobre la bocina del 1 de septiembre y no dar salida a Marcos Cuenca, al que se le dio la ficha profesional que tenía Aketxe en las últimas horas de esa ventana estival, y a Bakis, que se quedó tras romperse si traspaso al Vanspor turco y que ahora ha ganado protagonismo, con minutos desde el banquillo y goles, lo mismo que también Cuenca, aunque las lesiones han impedido tener más minutos al canterano, que también se ha ganado la confianza de Sellés.