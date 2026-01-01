Enero, un mercado de paciencia para el Real Zaragoza: casi el 60% de los refuerzos llegaron en la última semana

El mercado invernal es una ventana muy específica que casi siempre requiere de paciencia, obligada cuando los recursos no son muchos y además el espacio en fichas escasea, o es directamente nulo, condiciones que cumple a rajatabla el Real Zaragoza, como lo hizo en otros años desde que bajó. Así, solo César Arzo, que vino del KAA Gent a finales de diciembre de 2013, y Tomás Alarcón, cedido por el Cádiz en la 22-23, pudieron ser inscritos con la apertura del mercado de enero desde que bajó el club aragonés.

Mientras, otros cuatro refuerzos, Valentín (2017), André Pereira (2020), Edgar Badía (2024) y Kervin Arriaga (2025) lo hicieron en el primer tercio del mes, en los diez días iniciales. La gran mayoría (el 57,57%) arribaron en el tramo final, hasta 19 de 33 desde el 25 de enero hasta el cierre de mercado. El año pasado Guti y Dani Gómez respondieron a ese patrón habitual.

César Arzo, en su presentación con el Zaragoza en enero de 2014. / El Periódico de Aragón

El Zaragoza tiene prisa por reforzarse y necesita esos fichajes, hasta cuatro en la lista de objetivos (delantero, extremo, central y medio), pero choca con su propia limitación y con las propias circunstancias de este mercado, en el que los entrenadores en Primera, donde en los descartes está una fuente habitual, son reacios a abrir la puerta si no les llega un refuerzo antes y los jugadores también apuran sus opciones de seguir. Así, solo futbolistas con una situación muy clara, como la de Arriaga en el Partizan hace un año o la del meta Badía en el Elche hace dos, abren la puerta a salir o también los que llegan del paro, si bien en este caso si han rescindido en verano llevan mucho tiempo fuera de la dinámica de equipo.

El club aragonés, en este largo periplo por la categoría de plata desde la 2013-2014, ha fichado a 33 futbolistas en el plazo del mercado de enero habilitado para ello, una lista en la que no están Burgui, que llegó del Alavés casi a mitad en febrero de 2020 por la lesión de Javi Ros, ni Samaras, que lo hizo en 2017 desde el paro unos días después de acabar el plazo de refuerzos. Hasta 19 de esos futbolistas lo hicieron a partir del 25 de enero, en la última semana. A saber: Ros, Campins, Lanzarote, Guitián y Culio en 2016, Feltscher en 2017, Bruno Perone en 2018, Linares y Dorado en 2019, El Yamiq y Dani Torres en 2020, Sanabria en 2021, Eugeni y Sabin Merino en 2022, Bebé en 2023, Guti y Zedadka en 2024 y de nuevo Guti con Dani Gómez hace un año.

Kervin Arriaga, que llegó del Partizan en enero pasado. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Mientras, la lista de refuerzos invernales en esta etapa en Segunda además de los mencionados la completan Natxo Insa (2015), Dongou (20166), Edu Bedia y Saja (2017), Jesús Alfaro (2018), Peybernes y Álex Alegría (2021) y Jaume Grau (2022). El curso que más fichajes llegaron en enero fue en la 15-16, con un revolución comandada por Narcís Juliá con hasta seis incorporaciones, mientras que un año después fueron cuatro, sin contar a Samaras, los fichajes. En los últimos años, el número habitual se ha quedado en el trío, en la 19-20, sin contar a Burgui, , en la 21-22 y en las dos recientes campañas, en la 23-24 y en la 24-25, por los dos de la 22-23.

Así que todo apunta a que se va a seguir mantiendo ese patrón en este curso, donde los clubs de Segunda también andan abocados en su mayoría a la paciencia en un mercado que se abre este viernes y que dura hasta el 2 de febrero. Es verdad que el Deportivo, con el meta Álvaro Fernández y Altimira, o el Cádiz (Jerónimo Domina y Antoñito Cordero) ya han hecho oficiales dos fichajes y hay otros equipos que también han estrenado el casillero, como el Sporting (Brian Oliván), el Valladolid (Erlien), Las Palmas, próximo rival zaragocista (Nico Benedetti) o Córdoba (Diego Percan), pero la gran mayoría no ha hecho, de momento, incorporaciones ya oficiales.