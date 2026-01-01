Un exjugador del Real Zaragoza recuerda su paso por el club: "Es muy incomodo jugar cuando las cosas van mal"

Numerosos futbolistas han defendido la camiseta del Real Zaragoza a lo largo de su historia. Algunos serán recordados por los aficionados gracias a sus goles, paradas o asistencias que sirvieron para dar victorias y alegrías. Pero también ha habido otros tantos que su paso por el club no ha sido el mejor. Todos zaragocistas se acordarán de la temporada 2011/12 cuando Manolo Jiménez logró una gesta histórica gracias a la salvación que se consiguió en la última jornada en Getafe.

Uno de los integrantes de esa plantilla fue David Mateos. El defensa central arribó al Real Zaragoza tras formarse en la cantera del Real Madrid y jugar un año antes en tierras griegas. Su paso por la capital aragonesa no fue el mejor. El defensor tan solo pudo disputar 15 encuentros en Primera División tras sufrir una lesión que le tuvo alejado del verde cerca de tres meses.

Levante, Betis y Real Zaragoza

Mateos ha recordado en el pódcast 'Offsiders' su carrera deportiva y también su paso por el Real Zaragoza donde una conversación con José Mourinho acelero su llegada. "Me dijo que debía volver a salir porque el club iba a fichar a Varane. Ellos no querían que siguiera un año más en Grecia". Mateos descartó las ofertas de Levante y Real Betis para recalar en el Real Zaragoza y ponerse a las órdenes de Javier Aguirre que fue cesado en la jornada 17.

"Lo que no me imaginaba es que iba a ser un año terrorífico. Fue una temporada como el que va a la mili, muy difícil. Yo vivía en un contexto de equipo que no era lo mejor para mi estilo de juego", relata el defensa central que actualmente apura sus últimos coletazos en el mundo de fútbol en China. "El año es malo porque no ganamos, estamos en descenso y no estás tranquilo en mitad de tabla. Aprendes muchos, pero se sufre mucho en Zaragoza", explica.

Mateos jugó 15 encuentros en un año donde una lesión no le facilito su crecimiento. Javier Aguirre y Manolo Jiménez fueron los dos entrenadores en aquella temporada: "El Vasco me trató muy bien, pero las cosas no salían. Después vino Manolo y nos conseguimos salvar. Todo sirve para aprender".

El defensa central también da su opinión sobre el papel de la afición del Real Zaragoza, conocida por su exigencia. "Zaragoza es una plaza complicada. Es una ciudad fantástica, con gran calidad de vida, pero su afición es extremadamente exigente", concluye compartiendo una opinión similar a otros jugadores que han defendido el escudo del león.

El Real Zaragoza consiguió lograr una salvación que parecía imposible gracias a la victoria ante el Getafe en la última jornada liguera. En este encuentro tuvo lugar uno de los desplazamientos más importantes de la historia del club y del fútbol español. Miles de zaragocistas se desplazaron hasta tierras madrileñas para alentar a su equipo en un día clave. Apoño de penalti y Helder Postiga al final del choque fueron los autores de los dos tantos que le sirvieron al conjunto de Manolo Jiménez lograr la salvación y esquivar un descenso a Segunda División que se produciría la temporada siguiente.