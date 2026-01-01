Francho sigue con el grupo y Paul vuelve a la enfermería en el arranque de 2026

El Real Zaragoza ha realizado la primera sesión de 2026 en el Ibercaja Estadio, vespertina y con un intenso frío tras la Nochevieja, en la que Francho Serrano se ha mantenido con el grupo como en el último entrenamiento de 2025, ratificando que la mejoría de sus sensaciones en la rodilla, que le hizo ser baja en los dos últimos partidos, ante el Cádiz y el Burgos, es clara. Si todo va normal en los dos entrenamientos que restan, puesto que su regreso al grupo es progresivo, el capitán volverá frente a Las Palmas el domingo en el inicio del año natural en el Ibercaja Estadio.

Mientras, Paul Akouokou, con unas molestias en la planta del pie, ha trabajado al margen tras hacerlo con normalidad en las primeras sesiones tras la vuelta de las vacaciones. El costamarfileño, en todo caso, está teniendo un rol muy secunario con Sellés y su salida en enero, si el Lyon así lo quiere, parece clara. En principio, Paul, que es duda para el domingo, debería estar este viernes tras el reparto de cargas con el resto en la penúltima sesión antes del choque frente al conjunto canario, donde no jugarán seguro Paulino, Pau Sans y Martín Aguirregabiria.

Pau sigue con molestias por un edema óseo en la tibia con el que acabó en 2025, Paulino se lesionó el 15 de noviembre con un esguince en la rodilla izquierda del que fue operado al no mejorar el dolor por el edema óseo y a Aguirregabiria le quedan al menos dos semanas tras la lesión en el bíceps femoral derecho que sufrió frente al Cádiz, por lo que podría volver frente al Sanse o, más probablemente, contra el Castellón.

Del Aragón han estado, como a lo largo de esta semana, los metas Obón y Calavia, el mediocentro Terrer, el central Barrachina y el mediapunta Pinilla.