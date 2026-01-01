Las perspectivas del Real Zaragoza en 2026: la más difícil misión de salvación

Desde que bajó en 2013 a Segunda el Real Zaragoza solo se había comido las uvas que marcan la llegada del nuevo año en posición de descenso en la 20-21, a tres puntos de la permanencia, que ahora tiene a cuatro. Lo ha hecho pues también en este 2026 que ahora empieza tras un catastrófico inicio de temporada enmendado, aunque no lo suficiente, con la llegada de Rubén Sellés.

La Misión salvación de este año es un poco más difícil que en aquel precedente con JIM, que tuvo que firmar una segunda vuelta magnífica y en todo caso el peligro de descenso es muy real, ya que basta decir que en las cuatro últimas temporadas solo dos equipos de dieciséis, Huesca y Cartagena, salieron del pozo a final del curso tras llegar en descenso al parón navideño.

El Zaragoza debe firmar, en las 23 jornadas que restan, 33 puntos para llegar a los 50 donde se suele poner el listón de la permanencia, aunque normalmente no sean necesarios tantos, pero es, por así decirlo, la cifra de seguridad. Es decir, casi la mitad de los que quedan en disputa para regatear el drama de salir del fútbol profesional que en noviembre, cuando Sellés tomó los mandos tras el despido de Gabi, con unos números y unas sensaciones indefendibles, y trajo derrotas en los tres primeros duelos, parecía un desastre ineludible. De Granada el Zaragoza salió de hecho con todo el aspecto de un muerto viviente.

Logró reconducir la nave el valenciano, que en las seis últimas citas ha firmado 11 puntos de 18 y solo ha perdido un partido, ante el Cádiz, con tres victorias (Leganés, Huesca y Eibar) y dos empates (Málaga y Burgos). Es verdad que el Zaragoza ahora mismo no tiene dinámica de un equipo de descenso, ni tampoco fútbol, pero está en esas plazas y necesita salir cuanto antes con un mercado de enero por delante en el que el papel de Txema Indias toma relevancia para intentar arreglar las deficiencias que se quedaron pendientes en verano, donde se hicieron muchas cosas mal, empezando por la continuidad de Gabi, pero en todo caso quedó un vestuario descompensado y con evidentes carencias en varios puestos.

Francho y Kodro celebran un gol ante el Leganés. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Los objetivos en este enero

El Zaragoza busca más solidez en enero, con un central, más fútbol, con un centrocampista, y más capacidad en ataque, con un extremo y un punta, aunque tendrá que hacer hueco a todos esos deseos porque no tiene sitio en la plantilla ahora mismo y reforzar el equipo es obligado para salir del peligro. Los mensajes de la SAD cuando se les ha preguntado por un descenso a Primera RFEF siempre han sido de continuidad en el proyecto pese al tremendo varapalo que implicaría ese descenso que situaría al Zaragoza forma muy clara en el peor momento de su historia. En todo caso, la pérdida de ingresos y la realidad zaragocista en la tercera categoría del fútbol español, la primera no profesional, supondrían un golpe terrorífico que hay que evitar como sea.

Real Z LLC, la propiedad del club que llegó en 2022, solo ha traído un panorama más gris en lo deportivo desde entonces, no solo alejando al equipo de cualquier opción de volver a Primera, sino acercándole al abismo, con un descenso que ya se rozó el curso pasado, cuando en marzo tuvo que llegar Gabi. Ahora, y tras un verano de por medio en el que Fernando López, director general, aseguró tener el pálpito de que se iba a subir en el modular, en un Ibercaja Estadio que es el hogar hasta 2027, el equipo está desde casi el principio de campaña en descenso y abandonó la posición de colista que ocupaba desde la novena jornada con el punto arañado en Burgos. Un drama absoluto.

Rubén Sellés da instrucciones en un partido del Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Los números, la deuda por debajo de los 40 millones, las ampliaciones de capital por más de 42 millones para situarse en 49,015 ahora mismo, la aportación al Ibercaja Romareda en orden tras los 10 millones puestos sobre la bocina... avalan a la propiedad, pero nada de eso servirá si el Zaragoza da con sus huesos en Primera RFEF consumando un desastre histórico, por lo que todo se centra, sus perspectivas de presente y futuro, en esa necesidad de eludir el desastre en 23 jornadas, empezando por las dos que terminan la primera vuelta, ante Las Palmas este domingo y Racing en Santander el sábado siguiente, los dos primeros clasificados, para ensombrecer el panorama un poco más. Si cabe, claro.

El caso es que el Real Zaragoza, sus aficionados, soportando el traslado a un Ibercaja Estadio que no está siendo un hogar cómodo, con solo dos victorias en casa para ser el tercer peor local de la categoría, vive un momento histórico en este 2026, hasta que a finales de mayo acabe el curso y se constate ese regate al infierno. Eso dibujará otro panorama, con la pretendida y de momento solo buscada entrada de capital aragonés en el club, con el paso adelante, accionarial y físico, de Juan Forcén, con la modernización, también por ahora insuficiente, de las estructuras del club... Todo eso que se ha gestado y se gesta en la SAD solo tiene el camino de seguir en Segunda. Y en ello se centran las expectativas de un club al que su mala gestión deportiva le ha situado más que nunca al borde del abismo.