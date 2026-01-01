Así están las salidas de Paul y Pau Sans: el acuerdo 'tripartito' y la luz verde por dar

El Real Zaragoza necesita por obligación física y salarial dar salidas en el mercado de enero que arranca este viernes y ya es sabido que dos que están en la rampa, un paso por detrás de Bazdar y Kosa, las despedidas más claras y de momento no cerradas, son Paul Akouokou y Pau Sans, con muy diferente situación en estos momentos entre ambos.

El centrocampista costamarfileño, fichaje capital en verano y que no ha respondido ni de lejos a las expectativas, está cedido sin opción de compra por el Olympique de Lyon galo y su marcha solo se puede sustanciar con un acuerdo entre los dos clubs y el jugador, ya que no hay cláusula unilateral para romperla, y ahora mismo el conjunto francés no está por la labor de esa ruptura. Con Pau Sans el diálogo para su salida está parado desde mediados de diciembre, con opciones de que se vaya cedido, como ve con mejores ojos la entidad, o con un traspaso a coste cero y por objetivos, como se intuye que desea la parte del futbolista, pero en todo caso no hay luz verde ahora mismo para esa salida del canterano.

A Paul, un pivote físico y posicional, se le esperó todo el verano, en un fichaje clave para Txema Indias y sobre todo para Gabi para dar equilibrio al medio y cuya llegada se demoró hasta el último día del mercado por las dudas del costamarfileño, que estuvo apartado en el club galo toda la pretemporada. El Zaragoza asume en torno a 600.000 euros de los 1,5 millones de su ficha, en una apuesta muy elevada y con un rol demasiado secundario con Sellés, pero el Lyon sin fichas libres no le va a hacer un hueco para ese regreso y, pese a que acaba contrato en 2027, no cuenta con el jugador, que no entra en los planes de Paulo Fonseca como ya no lo hacía el curso pasado.

El Lyon no tiene fichas ni cuenta con el jugador, por lo que esperará a una posibilidad que le traiga el agente de Paul o el propio Zaragoza. El costamarfileño ocupa un rol muy secundario y llegó en verano para ser clave

Así, la búsqueda de un posible destino pasa por los agentes del jugador o por el propio Zaragoza, pero Paul, que se hizo un hueco en el Betis en 2020 tras llegar para su filial, ya ha demostrado en su carrera que no lleva demasiado mal no jugar. En el equipo verdiblanco disputó 44 partidos oficiales en tres temporadas antes de ser traspasado al Lyon en el verano de 2023 por 3,5 millones con el 70% del pase. Allí ha jugado muy poco, apenas nada. En la 23-24 solo 308 minutos, mientras que en la pasada campaña su presencia fue aún menor, con solo 125 minutos, con tres partidos de Europa League, dos de ellos de titular, y solo dos encuentros de la Ligue 1, ambos saliendo desde el banquillo.

Pau Sans, en un entrenamiento con el Real Zaragoza. / Rubén Ruiz

Paul tuvo una buena irrupción en el Zaragoza debutando sin apenas entrenamientos y en los primeros minutos para suplir la baja de Radovanovic ante el Valladolid y se hizo fijo, como se esperaba con Gabi, con un buen nivel inicial y siendo expulsado contra el Córdoba y con la Cultural, en este caso con cuatro partidos por romper el monitor del VAR, para sufrir una lesión en el aductor al volver de esa sanción. En Liga no juega desde aquel partido de infausto recuerdo ante los leoneses y en Copa lo hizo frente al Burgos. En la medular se busca un refuerzo y ahora son fijos Keidi Bare y Guti, con Francho volcado a la derecha y están Toni Moya además de Saidu, el que se parece más a Akouokou por sus condiciones, como alternativas, por lo que a Paul, con solo 6 partidos de Liga y uno de Copa, y 605 minutos, se le señala hacia una salida que no es nada sencilla, aunque si el Zaragoza se ahorrase la parte de su ficha ganaría mucho margen.

Pau Sans tiene posibilidades en la Serie B y en Segunda con un traspaso a coste cero y el Zaragoza prefiere una cesión, que no libera espacio físico de fichas profesionales, pero sí salarial

Pau Sans, por su parte, renovó su contrato como firme apuesta del club en octubre de 2024, firmando hasta 2029, después de debutar en 2023 con Escribá y hacerse importante con Víctor Fernández. Este curso lo empezó alternando titularidad y banquillo con Gabi, mientras que con Sellés jugó en los tres primeros duelos con el valenciano, siendo hasta titular en Granada, pero después ya solo lo ha vuelto a hacer en Copa ante el Burgos con unas molestias en la tibia, un edema óseo, que le han dejado fuera en los últimos tres choques. Suma 13 partidos entra Liga y Copa, solo cuatro de inicio, y ningún gol, perjudicado también por su posición, ya que la natural es de segundo punta y siempre ha jugado más en banda derecha, cuando su fútbol se adapta más a partir desde la izquierda

Con todo, el Zaragoza, que mira la opción también de reforzar las bandas, con un extremo, y el ataque, con un delantero, necesita dar salidas (la de Pau no supone espacio físico al ocupar dorsal del B pero sí económico, aunque no demasiado, ya que una parte importante de su ficha es por objetivos) y el futbolista busca una continuidad que apunta a no tener con Sellés, si bien su profundo sentimiento zaragocista le hace desear apurar todas sus opciones de seguir. De momento, el club no ha dado luz verde a su adiós y tiene posibilidades en Segunda y en la Serie B en Italia con traspasos a coste cero y por objetivos, algo más improbable que acepte la SAD, pero en su caso todos los caminos conducen a su marcha en enero, de momento parada.