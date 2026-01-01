Qué ha sido de las 'promesas' de la generación del 96: una corta y difícil carrera lejos del Real Zaragoza

Los chavales de la generación de 1996 hace tiempo que somos adultos y este 2026 tocará soplar las complicadas velas de los 30 años. Una edad en la que el futbolista debe haber adquirido ya su madurez y mira de reojo a una retirada que intentará aplazar lo máximo posible. Una de las preguntas que la gente se hace cuando va cumpliendo años es la de qué ha sido de los mejores jugadores de tu generación, aquellos que destacaban tanto en los campos del Juventud, Amistad o Casablanca y casi siempre te ganaban.

Echando un rápido vistazo al pasado se puede decir que la generación de futbolistas aragoneses del año 96 era una hornada que prometía comerse el mundo. Algunas de las grandes esperanzas de la cantera se marcharon lejos del Real Zaragoza muy jóvenes porque estaban considerados entre los mejores jugadores de toda España. Otros tardaron más en dar el paso adelante en su carrera y solo aparecieron por la Ciudad Deportiva en juveniles para ascender rápidamente al primer equipo.

Barcelona, Juventus y.... Zaragoza

El primero que a todo el mundo se le viene a la cabeza es sin duda Sergio Buenacasa. La mayor promesa de la generación, que cumplirá 30 años en 2026, se encuentra actualmente sin equipo y recuperándose todavía de una grave lesión (rotura de ligamento cruzado anterior y menisco) que le obligó a pasar por quirófano. La temporada pasada vistió la camiseta del Lleida CF, que terminó descendiendo administrativamente a Tercera Federación el pasado verano por impagos.

Buenacasa, fichado por el Real Zaragoza del San Gregorio Arrabal, fue el mejor jugador de Aragón durante benjamines, alevines e infantiles lo que le abrió la puerta del FC Barcelona. El delantero zaragozano estuvo durante tres años en La Masía antes de marcharse ya en edad juvenil a la Juventus de Turín donde compitió en Youth League y la famosa Liga Primavera. Tras estar entrenando con el primer equipo e incluso llegó a debutar en una gira en Indonesia, Buenacasa volvió al Real Zaragoza en 2015 después de dos temporadas en Italia.

Buenacasa en un amistoso entre el Real Zaragoza y el Ebro en La Romareda / JAIME GALINDO / ZAR_DIGITAL

El espigado ariete, con ficha del Deportivo Aragón, consiguió el sueño de su infancia de debutar con el primer equipo del Real Zaragoza con quien solamente disputó 17 minutos distribuidos en dos temporadas. Tras no tener ningún protagonismo en casa, Buenacasa se marchó al Barakaldo, donde firmó un gran año que le abrió las puertas del Mallorca con quien ascendió a Primera División. Después de jugar en el conjunto balear, la Ponferradina y el Málaga, el delantero aragonés se convirtió en un trotamundos de la tercera y cuarta categoría del fútbol español: Cultural, La Nucía, Talavera, Teruel, Terrassa y Lleida.

SERGIO BUENACASA DURANTE LA CELEBRACION DEL ASCENSO DEL MALLORCA A LA PRIMERA DIVISION / SERVICIO ESPECIAL / ZAR_DELEGACIONES

Presidente, entrenador y jugador

La otra gran promesa de la generación del 96 era sin duda Héctor Otín, quien compartió destino en Italia con el propio Buenacasa. El extremo zaragozano sigue jugando al fútbol de forma 'amateur' en el equipo de su barrio, el Movera, de quien también es el presidente desde hace dos años. Otín muestra su calidad cada fin de semana en los campos de la Segunda Regional B con el propio Movera y también se sacó el carnet de entrenador lo que le ha permitido abrir su propia academia de desarrollo individual de futbolistas, Elástica Fut Academy.

Héctor Otín haciendo la pretemporada con el primer equipo del Real Zaragoza en Navaleno en 2012 / JAIME GALINDO / ZAR_DIGITAL

Otín, formado en el Balsas Picarral y el Amistad, fichó por el Real Zaragoza en alevines y fue uno de sus jugadores más destacados hasta División de Honor Cadete. El extremo, que tuvo la oportunidad con tan solo 15 años de participar en una pretemporada del primer equipo, se marchó a la Juventus en su primer año de juvenil dejando casi medio millón de euros en las arcas zaragocistas. Su paso por la Vecchia Signora fue breve ya que en su segunda temporada se marchó cedido al Virtus Entella en Serie B donde marcó diez goles. El zaragozano, que ha admitido públicamente haberlo pasado mal mentalmente en Italia, siguió su carrera por el AS Gubbio y la Reggiana antes de regresar a España donde jugó en el Marbella y Getafe B. Otín volvió a Aragón para jugar en el Ejea, Teruel, Barbastro y Calamocha.

Héctor Otín en 2012 cuando era jugador de la Juventus / EL PERIÓDICO

Buscando un ascenso a Primera RFEF

La tercera gran promesa de la generación del 96 acabó mucho peor su relación con el Real Zaragoza. Sergio Gil, que actualmente viste los colores del SD Logroñés, nunca llegó a despuntar tanto como parecía cuando dio el salto al primer equipo zaragocista por su indudable talento en mediocampo. Popovic le hizo debutar contra el Lugo, que más tarde se convertiría en su nuevo club después de declararse en rebeldía al no aceptar su renovación automática de contrato que le convertía en jugador del primer equipo del Real Zaragoza.

Sergio Gil compite la bola contra Guti / JAIME GALINDO / ZAR_DIGITAL

Sus actuaciones en los casi 20 partidos con la elástica blanquilla llamaron la atención en Francia, pero tras no hacer la pretemporada en el verano de 2016 por su conflicto contractual, el Zaragoza acordó in extremis con el Lugo su traspaso y su carrera nunca fue hacia arriba. De Galicia pasó a Extremadura y después ya se le perdió la pista por el Costa Brava, Calahorra y Alcoyano donde sufrió una gravísima lesión que le dejó fuera de los terrernos de juego durante muchos meses. Ahora, Sergio Gil busca el ascenso con el Logroñés, donde es capitán, a Primera Federación habiendo anotado ya cinco goles y dado dos asistencias.

Sergio Gil con el brazalete del Logroñés antes de un partido contra el Beasain esta temporada / SD LOGROÑÉS

Otros jugadores del 96

Otros jugadores de la cantera del Real Zaragoza del 96 que la afición tiene mucho más presentes son Raúl Guti y Carlos Nieto. El mediocentro, que volvió a casa el año pasado tras un intercambio con Marc Aguado, tardó en saltar a la Ciudad Deportiva ya que lo hizo en edad juvenil tras destacar en el Stadium Casablanca. Anteriormente, Guti se había formado en el Giner Torrero.

Mientras, Nieto, actualmente en el Tarazona, debutó con el primer del Real Zaragoza en 2014 con Víctor Muñoz después de haber pasado casi toda su formación en las categorías inferiores del club.

De esa misma generación también es David Aparicio, un extremo o mediapunta zurdo de muchísima calidad que milita en el Tudelano tras haber pasado por el Teruel y el Deportivo Aragón. Del 96 también es Jesús Bernal, ahora en el Sporting de Gijón, que no jugó en las categorías inferiores del Zaragoza, pero sí en el Deportivo Aragón.