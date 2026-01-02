El cambio en la parrilla de televisión que afecta a los encuentros del Real Zaragoza

El Real Zaragoza afronta este domingo el primer partido del año contra la UD Las Palmas. El equipo entrenado por Rubén Sellés abandonó el farolillo rojo en el choque ante el Burgos y se encuentra a cuatro puntos de la salvación. El de este fin de semana es el penúltimo encuentro antes de que acabe la primera vuelta de Segunda División. El Real Zaragoza tiene 17 puntos en el casillero a expensas del duelo del domingo contra el conjunto canario y de la visita la próxima semana al feudo del Racing de Santander.

La parrilla televisiva en abierto de España ha vuelto a recuperar la emisión de un choque de Segunda División gracias a la vuelta de Gol Play, algo que ya ocurría hace un par de temporadas. Sin embargo, ha perdido el partido de Primera que venía ofreciendo y ahora solamente le queda el de Segunda y el de Liga F.

Los partidos en abierto

El comienzo de este 2026 trae consigo una noticia para los aficionados zaragocistas. TenTV, uno de los canales que echaba en abierto los encuentros de la categoría de plata del fútbol español, ya no emitirá en directo ningún partido de Segunda División. Algo que afecta directamente a los espectadores que deciden seguir los partidos del Real Zaragoza por la televisión pública.

El canal de TDT, perteneciente al Grupo Secuoya, había iniciado esta temporada la emisión de un partido por jornada de Segunda División, dentro de un acuerdo de producción y suministro de contenidos con Mediapro. De esta manera, Aragón TV y Gol son los dos únicos canales que emiten los partidos del Real Zaragoza y la SD Huesca en abierto.

Nueve de los 19 partidos que ha disputado el Real Zaragoza en esta primera vuelta se han emitido en abierto. Los duelos han sido contra Real Sociedad B, Castellón, Albacete, Mirandés, Cultural y Deportiva Leonesa, Granada, Eibar, Málaga y Burgos CF. El primer partido de este 2026 contra Las Palmas también se emitirá en abierto.

Esta noticia no solo afecta a los aficionados del Real Zaragoza. La Segunda División cuenta con varios equipos con una enorme masa social como Málaga, Real Valladolid, Sporting de Gijón, Racing de Santander o Deportivo de La Coruña. La suspensión del partido en abierto también afecta a los aficionados de la SD Huesca.