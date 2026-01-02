La enfermería zaragocista. Francho es "duda hasta ultimísima hora" y Paul no está descartado ante Las Palmas

Completó Francho Serrano el entrenamiento de este viernes en el Real Zaragoza, el tercero que hace con el grupo tras las molestias en la rodilla que le apartaron de jugar ante el Cádiz, cuando fue baja de última hora, y en Burgos, que fue descartado tras viajar con el equipo, y Sellés no quiere confirmar su presencia el domingo ante Las Palmas, aunque la acumulación de entrenamientos ace pensar que podrá llegar. "Ya tuvimos está situación hace un par de semanas (ante el Burgos) y al final tras entrenar jueves, viernes y sábado tuvo unas molestias y no llegó. Ahora está entrenando igual y veremos cómo funciona esa rodilla y si tolera bien la carga y puede jugar. Estamos a la expectativa. Será duda hasta ultimísima hora", aseveró Sellés.

La presencia de Francho, partiendo desde la derecha y entrando en zonas de mitad de campo en un esquema de tres centrocampistas, ha sido básica para la recuperación del equipo, que ha acusado esa baja ante el Cádiz, sobre todo, y en menor medida frente al Burgos, pero no se quieren correr riesgos con el capitán, que cuando tuvo que parar ante el conjunto andaluz ya llevaba un tiempo con ese dolor.

Mientras, Paul Akouokou sigue al magen por unas molestias en la planta del pie, que Sellés ubicó en el semoideo y que le impidieron entrenarse el jueves y este viernes. "Tiene molestias en el pie que lleva arrastrando desde hace semanas. En un entrenamiento esta semana tuvo un movimiento que le produjo un gran dolor, no podía ni ponerse la bota. El jueves y el viernes ha ido a mejor. Veremos si mañana puede salir al campo y aguantar el dolor, que va remitiendo, y ver si puede ser de la partida el domingo", aseguró Sellés, sin querer descartar al costamarfileño, que parece complicado que pueda ser de la partida ante Las Palmas, si bien ahora su importancia en el equipo es menor y es uno de los señalados como posible salida en este enero. No juega en Liga desde el varapalo ante la Cultural donde fue expulsado por romper el monitor del VAR.

Paulino, con su lesión de rodilla, Pau Sans, con molestias por un edema tibial, y Aguirregabiria, que se lesionó ante el Cádiz en el bíceps femoral derecho, son bajas seguras en el duelo ante Las Palmas. Pinilla, Terrer, Barrachina y los metas Obón y Calavia han completado este viernes la sesión desde el filial.