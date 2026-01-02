El Real Zaragoza abre un mercado de invierno muy complejo

Abre la persiana hoy viernes el mercado invernal de fichajes, que estará vigente hasta el 2 de febrero próximo, un mes clave para el Real Zaragoza, que llega con la perspectiva de una ventana compleja por las circunstancias en las que el club la afronta, la necesidad de refuerzos, que desde la entidad se quiere asegurar como avanzados con al menos 4 objetivos, la mala situación en la tabla, aunque al menos arriba vivo el equipo al mercado, y el poco espacio salarial y aún menos físico que tiene, ya que posee las 25 fichas profesionales cubiertas.

Así, el antes de entrar dejen salir es básico en este periodo que empieza y en el que el Zaragoza necesita fichajes que permitan consolidar la reacción en pos de la salvación vistas las graves carencias con las que la plantilla se quedó en verano.

Ahora mismo, el club no tiene espacio para inscribir a un solo refuerzo, ya que cuando anunció de forma oficial el pasado 19 de diciembre la ejecución unilateral del contrato de Ale Gomes, ese ascenso del canterano también supuso que el club aragonés se quedara sin fichas profesionales libres ya que no va a jugar con dorsal del B, como ha hecho hasta ahora, sino que lo hará con ficha A, es decir del primer equipo y profesional. Ahora mismo, Gomes, con contrato hasta 2029 y que en febrero cumplirá los 18 años, cogería el único dorsal libre, el 25, salvo giro imprevisto o salida en las próximas horas, ya que en esa ejecución de la opción no hubo acuerdo previo para que al menos tuviera dorsal del Aragón estando en dinámica del primer equipo

Así, las salidas centran ahora todos los esfuerzos de Txema Indias, con Bazdar y Kosa como los primeros claramente señalados para abandonar el club este enero. El central eslovaco, de casi nula participación desde su llegada en el verano de 2024, hace semanas que tiene luz verde por parte del club para encontrar un destino y sus agentes están en ello, intentando que no sea la vuelta en forma de cesión a su país y buscando otras Ligas de mayor enjundia. El caso de Bazdar es más peliagudo, puesto que el club prefiere un traspaso, con 2,5 millones en el listón y un 20% del pase, o una cesión con una opción de compra, obligatoria o muy factible, en verano, cifras muy alejadas de los intereses que hay por el bosnio, internacional, joven y con talento y mercado, pero que apenas ha jugado con Sellés tras hacerlo muy poco con Gabi. Bazdar supone, entre amortización, casi el 70%, y salario un millón de euros en el límite, por lo que su salida siendo descarte habitual para Sellés es más que obligada.

Dani Gómez, de rol muy secundario en relación a sus emolumentos y hasta descartado en algún partido con Sellés, si bien ha participado en los últimos desde el banquillo, también puede marcharse en este enero, aunque a día de hoy la prioridad del delantero madrileño es no hacerlo. La salida de Dani Gómez liberaría un margen salarial amplio, porque está en 650.000 euros más objetivos, mientras que de Paul el Zaragoza asume unos 600.000 de la ficha de 1,5 millones que tiene en el Olympique, pero para romper esa cesión hace falta un acuerdo entre todas las partes que de momento no tiene visos de estar cercano, puesto que el Lyon no desea que vuelva este enero ni tiene fichas libres, por lo que solo aceptará romperlo si existe un destino claro para el marfileño, fichaje capital en verano y ahora sin presencia en el equipo, salvo en Copa ante el Burgos, desde que rompió el monitor del VAR ante la Cultural Leonesa.

Los objetivos

Pau Sans también puede salir, ya sea cedido o traspasado a coste cero y por objetivos, con ofertas de Segunda y la Serie B de Italia y su adiós no liberaría una ficha porque posee dorsal del B, pero sí salario, aunque no en demasía. Y en esa cuenta de salidas no se puede, ni mucho menos, descartar alguna sorpresa que entre en la rampa. Indias busca en este enero un central, un centrocampista que suponga más fútbol, un extremo y un punta, en estos casos, para darle más capacidad en ataque. Para la delantera, el sueño es Karrikaburu, cuya puerta de la Real Sociedad empieza a abrirse, aunque como es habitual va a mirar antes opciones que pueda tener en la élite, pero conoce de primera mano el deseo zaragocista.