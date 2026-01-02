El Real Zaragoza y Ale Gomes buscarán un contrato que evite que ocupe 'ficha A'

La ejecución unilateral del contrato que el Real Zaragoza anunció el pasado 19 de diciembre, pasando Ale Gomes a ser jugador del primer equipo, ha traído, como publicó este diario, que el futbolista de la cantera ocupe en estos momentos la única ficha A disponible de la plantilla profesional, todo un inconveniente con el mercado de enero abierto desde este viernes, ya que la entidad no dispone de sitio para inscribir a nuevos fichajes. El propósito del club y del jugador es buscar un acuerdo, un nuevo contrato durante este enero, que le permita jugar con dorsal del B, aunque sea a todos los efectos futbolista de la primera plantilla.

Las conversaciones están, de momento, en una declaración de intenciones y Ale Gomes se aviene a renegociar ese vínculo ahora ejecutado de forma unilateral por el club y sellar otro más a largo plazo y con un proyecto que adecue la situación del jugador, su proyección (es internacional sub-18) y la necesidad de la entidad.

Pero, de momento, la ejecución de ese contrato, por tres temporadas, permite que el futbolista tenga un contrato del primer equipo, con el mínimo salarial, aunque llegando al mismo por objetivos, pero no le deja jugar en el Deportivo Aragón llegado el caso y supone que, con la competencia en el eje de Insua, Radovanovic y Tachi, además del central que se quiere fichar en este mercado de enero, pueda dejar al futbolista sin muchos minutos (la otra opción sería una cesión) cuando necesita seguir jugando para su crecimiento futbolístico.

El Zaragoza ejecutó esa opción por temor a que algún club pagara la cláusula que estaba en 1,5 millones en su anterior contrato y que ahora pasa a 10 en Segunda y 20 en Primera. Si ahora hay una renovación del vínculo, que interesa a las dos partes, ya que el club necesita fichas en este enero, se firmaría un nuevo vínculo, con otra duración y cláusula. La entidad tiene que dar salidas (Bazdar, Kosa, Paul Akouokou, Dani Gómez, Pau Sans...) y un acuerdo en el contrato de Ale permitiría tener su ficha libre.

El central, que en febrero cumplirá 18 años, ha jugado en tres partidos de Liga, ante Deportivo, Granada y Eibar, y en dos de Copa, ante la Mutilvera y el Burgos, este el 4 de diciembre pasado el último que ha disputado, en todos demostrando un muy buen rendimiento.