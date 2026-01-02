Sellés echa el freno, no quiere una revolución en el Real Zaragoza y avisa de un mercado tardío

Ha trabajado Txema Indias en un mercado de enero que se abre este viernes con la mirada puesta en reforzar el eje de la zaga, la medular y traer un extremo y un punta, con cuatro opciones de fichajes que desde el club, en la reunión que hicieron con las peñas Juan Forcén y Fernando López, consejero y director general del Real Zaragoza, mantuvieron en esa cifra que Rubén Sellés, por ahora, no ve necesaria, además de advertir que los refuerzos que lleguen lo harán en la recta final del mercado, en una plantilla con 24 fichas profesionales y contando que Ale Gomes será la 25, con lo que el cupo estaría cubierto, si no se le renueva su contrato para que tenga dorsal del B. El margen es muy escaso y el entrenador echó el freno en los fichajes, pese que el Zaragoza es penúltimo y ha dejado claras carencias en estos meses.

"No están las pretensiones por ahí (4 o 5 fichajes), no puedo controlar lo que se habla en otros estamentos del club. He estado en otros mercados en otros equipos y cuando se hacen más de dos o tres fichajes significa la adaptación de jugadores y la mayoría de veces acaba no funcionando o creando unas situaciones no deseables. Creo que no es necesario volvernos locos, si se da la posibilidad vamos a incorporar a algún jugador para hacernos mejor, no incorporar por incorporar. Esta plantilla tiene ambición y calidad, está lista y no creo que sea necesario cambiar muchos jugadores e ir más allá del número que he dicho", espetó con contundencia, dejando claro que no contempla una revolución en este enero.

"Estoy contento con mi plantilla. Estos jugadores han dado muestras de que pueden competir contra cualquiera pero si viene alguien será un perfil muy concreto, muy exacto, no haremos ninguna locura. Lo que pueda venir será sumar ese factor diferencial para la segunda mitad de curso"

Y, en todo caso, lo que venga no lo va a hacer ahora mismo, ya que "va a ser un mercado que se va a resolver en la mitad-final de mes más que en estos inicios. Sabemos que no se va a producir ninguna incorporación inmediata y seguimos trabajando. Estamos con el cupo casi lleno y habrá que ir equilibrando las salidas. Tenemos una plantilla que está trabajando muy bien, estoy contento. Estos jugadores han dado muestras de que pueden competir contra cualquiera pero si viene alguien será un perfil muy concreto, muy exacto, no haremos ninguna locura. Lo que pueda venir será sumar ese factor diferencial para la segunda mitad de curso", incidió el técnico zaragocista, dejando claro que no espera ningún refuerzo antes del tramo final de mercado y obviamente para que lleguen tendrá que haber salidas.

"Ni hemos tenido ni tenemos ningún jugador problemático, ya que cuento con todos. No hemos tenido ninguna situación límite de alguien que haya mostrado un descontento excesivo. Si hay salidas será por esa necesidad de tiempo de juego y por necesidades del club y del futbolista"

Bazdar, Kosa, Paul, Dani Gómez o Pau Sans son algunas de las posibilidades para dejar el equipo, ya que en "una plantilla con 24 fichas y con jugadores del filial entrando es una cuestión de tiempo de juego y números. Hay futbolistas que juegan menos o no entran en la convocatoria y cuando llegan las fechas de estos mercados tienden a preguntar y buscar una solución. Dentro de esto, ni hemos tenido ni tenemos ningún jugador problemático, ya que cuento con todos. Bazdar está entrenando bien y no tenemos problemas con él. Paul ha tenido altibajos en estos dos meses y ahora está con molestias, pero no hemos tenido ninguna situación límite de alguien que haya mostrado un descontento excesivo. Si hay salidas será por esa necesidad de tiempo de juego y por necesidades del club y del futbolista", añadió Sellés, que en todo caso sabe que va a haber salidas en la plantilla zaragocista en este enero y el mismo Kosa ya ha recibido luz verde para ella, a la espera de encontrar destino y con Bazdar se ha puesto precio a un posible traspaso.

"Las Palmas es uno de los mejores rivales con el balón, con un ritmo muy rápido con el balón y de juego. Tenemos siempre esa identidad que queremos seguir remarcando y nuestro objetivo es seguir mejorando y hay una oportunidad el domingo"

El mercado de enero centró la parte fundamental de la explicación de Sellés, que también habló del retorno a la competición tras el parón navideño y en el inicio de 2026 con la visita de Las Palmas, que "es uno de los mejores rivales con el balón, con un ritmo muy rápido con el balón y de juego. Nosotros hemos ido aumentando ese ritmo de circulación, el otro día a pesar de las condiciones climatológicas en Burgos dimos muestras de lo que queremos ser. Tenemos siempre esa identidad que queremos seguir remarcando y nuestro objetivo es seguir mejorando y hay una oportunidad el domingo", aseguró el entrenador, sobre un partido que mide al rival que menos encaja, Las Palmas, con el que menos marca, con las 16 dianas blanquillas, aunque el Zaragoza lleva siete partidos de Liga, desde la derrota ante el Deportivo, viendo puerta. "Éramos un equipo que ni generaba ni marcaba, ahora llevamos varias jornadas consecutivas marcando. Estamos generando esas situaciones. Esto es un proceso y a nivel de decisiones en el último tercio estamos mejorando".

"Nuestro estadio debe convertirse en una plaza muy difícil de conquistar para cualquiera que quiera venir, tenemos que dar pasos para que la gente se enganche más"

Sellés se mostró también contento de la mejoría en el balón parado, donde en Burgos "fuimos los sólidos en defensa que que queremos ser en esa faceta y en ataque también generamos", y espera que el Ibercaja Estadio, con un Zaragoza que es el tercer peor local de Segunda, sea más decisivo a partir de ahora: "Tenemos un apoyo incondicional de nuestra gente, tanto en desplazamientos como en casa, incluso ante el Cádiz cuando perdimos. Hemos generado un ambiente de competición, de equipo y empuje. Debe convertirse en una plaza muy difícil de conquistar para cualquiera que quiera venir, tenemos que dar pasos para que la gente se enganche más", dijo el míster zaragocista.

Con lluvia o hasta nieve

Además, sigue con su idea de no hacer cuentas, ahora tras el parón y cuando quedan 23 citas para acabar. "No se me modifica la percepción tras este descanso. Hay que centrarse en lo que tenemos por delante y no es el momento de pensar en si tenemos margen de error o no. Nuestra fuerza está en hacer lo que hacemos y hacerlo bien, pensar más allá que en Las Palmas es equivocarnos", argumentó, con la mirada también puesta en las condiciones metereológicas del domingo en el Ibercaja Estadio, ya que se anuncia lluvia y hasta la posibilidad de nieve: "La metereología no es algo secundario, hay que tenerla en cuenta para adaptar el estilo de juego. Tenemos un estadio abierto por las esquinas, por lo que si hay viento será diferente. Lo tenemos en cuenta, pero no modifica lo que hacemos. Con agua o nieve, jugaremos con lo que haga falta y no pondremos excusas", cerró.