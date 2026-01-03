Dani Gómez abre otra interrogante ante Las Palmas

El Real Zaragoza se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva en esta mañana de sábado despejando ya algunas dudas, aunque con Paul Akouokou había pocas sobre que no iba a llegar a tiempo ante Las Palmas en el duelo en el Ibercaja Estadio de este domingo por sus molestias en la planta del pie, en el sesamoideo, y no lo hará tras no ejercitarse tampoco con el grupo, mientras que la gripe ha dejado sin participar a Dani Gómez, que ha empezado en el gimnasio y se ha marchado a su casa poco después, por lo que con el duelo tan cercano ante el conjunto canario, apunta a ser baja también.

EN IMÁGENES | Último entrenamiento del Real Zaragoza antes del partido contra Las Palmas / Jaime Galindo / Jaime Galindo

Ni Paul ni Dani Gómez, ambos en una difícil rampa de salida en este enero, son indispensables para Sellés, pero sí lo es Francho. El capitán ha trabajado con el grupo por cuarto entrenamiento consecutivo y el entrenador valenciano sigue muy pendiente de sus molestias en la rodilla que ya le dejaron fuera ante el Cádiz y en Burgos. En el primer duelo, ante los gaditanos, no jugó tras completar los entrenamientos y quedarse en el banquillo y en el segundo después de viajar y entrenar varios días.

Francho es fijo y clave en este Zaragoza, pero no se van a correr riesgos con él, aunque se va a apurar hasta última hora y las sensaciones son más positivas que cuando viajó a Burgos, donde forzó y ya se intuía antes de ese desplazamiento que no iba a poder participar. El dolor en la rodilla le obligó a parar frente al Cádiz tras varias semanas jugando con molestias. Con todo, la impresión apunta a que podrá jugar ante el cuadro canario este domingo.

Mientras, Aguirregabiria, Paulino y Pau Sans han seguido con sus respectivos procesos de recuperación y son bajas seguras junto a Paul Akouokou y del Aragón han estado Calavia, Lucas Terrer, Barrachina y Pinilla, que tienen muchas opciones de completar la lista zaragocista que Sellés dará mañana.