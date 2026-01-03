Luis García y la intrahistoria con un Real Zaragoza especial en su carrera

Luis García llegó en el verano pasado a la UD Las Palmas como apuesta de Luis Helguera, director deportivo amarillo, para intentar el retorno canario a Primera tras el descenso y, de momento, el entrenador asturiano, que firmó por una temporada más otra opcional que se ejecuta si sube, está cumpliendo el objetivo antes de medirse este domingo al Real Zaragoza, en el que será su reencuentro con un club especial en su carrera, ya que fue en el único que militó como futbolista profesional en Segunda. Tras salir de la cantera del Madrid y triunfar en el Espanyol, llegó al club aragonés tres horas antes del cierre del mercado en el verano de 2011, junto a Helder Postiga, y estuvo en esa temporada 11-12 y en la 13-14, esta en la categoría de plata, tras una cesión en Tigres, en México.

Tras dar sus primeros pasos en La Braña y en la cantera del Oviedo, Luis García se marchó a La Fábrica y llegó a debutar en el Real Madrid para irse después al Murcia y pasar por el Mallorca antes de arribar al Espanyol, que pagó casi tres millones por su fichaje y donde logró una Copa del Rey con dos goles al Zaragoza en la final en la 05-06. Su periplo periquito finalizó tras desvincularse y firmar como blanquillo en el club entonces mal dirigido por Agapito Iglesias y en un verano donde su relación futbolística con el agente Jorge Mendes fue muy estrecha. Firmó por dos años y otro opcional que se ejecutó para acabar ese contrato en 2014.

Luis García celebra unn gol con la camiseta del Real Zaragoza. / El Periódico de Aragón

Después de una primera temporada con 34 partidos de Liga (dos más en Copa) y cuatro goles, dos al Espanyol, su exequipo, y uno al Villarreal en una Romareda semivacía por la Agapirada contra el máximo accionista, la alta ficha del ariete llevó a su cesión, con una opción, que no se ejecutó por parte de Tigres, y en junio regresó a un Zaragoza que entonces había dado con sus huesos en Segunda y que no podía asumir su salario, de casi un millón de euros. La presión de Paco Herrera, entonces nuevo entrenador y con el que Luis había coincidido en el Espanyol con el barcelonés como secretario técnico, tuvo efecto y el jugador se quedó, aceptando cobrar su ficha en dos años y renovando hasta 2015, aunque con una cláusula liberatoria al final de la primera temporada si no había ascenso.

La ejecutó el delantero y se marchó al KAS Eupen belga después de su único año de plata como jugador, en el que una lesión de tobillo le hizo pasar por el quirófano y perderse casi tres meses para volver en diciembre y participar en 26 partidos de Segunda para cerrar su periplo de zaragocista con 62 choques oficiales y ocho goles en total.

"En el Zaragoza vienen en crecimiento, es una pena no jugar en La Romareda" "Han mejorado a nivel de resultados y vienen en crecimiento. No hace mucho enlazaron tres victorias consecutivas en una situación complicada. El grupo está allí enchufado y con ganas de revertir la situación. Pero nosotros sabemos el camino que queremos recorrer, la exigencia y que vamos a jugar en una ciudad histórica. Es una pena no jugar en La Romareda, que lo haría más especial todavía el partido. Debemos ser muy intensos a nivel defensivo y ofensivo para buscar los tres puntos", avisa Luis García sobre el Zaragoza antes de la llegada de este domingo al Ibercaja Estadio en un duelo en el que confirma las bajas de Sandro y Kirian. En relación a Ale García, desvela "que está disponible incluso para jugar de titular", por lo que puede recuperarlo tras su lesión muscular, aunque lo probable es que no juegue de inicio.

Tras colgar las botas, Luis García dio sus primeros pasos en la DAMM y en el RSC Internacional, en este caso con el proyecto donde fue el Madrid C, antes de intentar la salvación del Espanyol en Primera en la 22-23, sin lograrlo, y dirigir durante 14 temporadas al cuadro periquito en Segunda, sin llegar a medirse con el Zaragoza, para ser destituido y relevado por Ramis en un Espanyol que subió en ese curso con Manolo González. Tras un paso por el banquillo de la selección de Catar, de año y medio de duración, donde Lopetegui fue quien le sustituyó, el entrenador asturiano aceptó el reto de dirigir a una UD Las Palmas a la que de momento tiene en ascenso directo.

Estanis Pedrola es el segundo fichaje canario en este enero Las Palmas anunció el fichaje, cedido por la Sampdoria, del extremo Estanis Pedrola, que cuenta con opciones de viajar a Zaragoza. "Ha llegado con mucha ilusión y ganas, es un jugador muy determinante en situaciones de uno contra uno, muy poderoso, con mucho talento y capacidad de desborde", dijo Luis García sobre el nuevo jugador. Pedrola es la segunda incorporación de este mercado en Las Palmas tras la del centrocampista colombiano Nico Benedetti y la idea de Luis Helguera, director deportivo, es cerrar la plantilla con un ariete en este enero. Pedrola dijo en su presentación que llega preparado y motivado para ayudar al equipo amarillo a conseguir su objetivo de esta temporada, el ascenso a Primera División. Se define como un jugador "de banda, muy vertical", al que le gusta mucho "la profundidad y encarar en el uno contra uno".

El equipo canario, con un fútbol eficaz y sobre todo con mucha capacidad defensiva, solo ha encajado 11 tantos y ningún rival les ha hecho más de una diana. De este modo, es la mayor fortaleza defensiva, la más efectiva de la Liga y viene de golear a la Cultural en el último partido de 2024, donde el estilo de Luis García también dio muchos frutos en ataque.

Las Palmas apuesta por ser un equipo muy dinámico sobre el césped, con un buen trabajo en la presión y buscar con la velocidad y la verticalidad la llegada al marco rival, por lo que el conjunto amarillo tiene menos posesión de balón que en anteriores temporadas con García Pimienta, Carrión o Diego González en esta era de Luis García. El técnico asturiano destaca por su carácter y su capacidad de conexión con los futbolistas y se reencuentra con un Zaragoza especial en su carrera.