La maldición a superar en el primer partido del año para el Real Zaragoza

El Real Zaragoza dejó ya atrás y por suerte un 2025 terrible, su peor año natural desde que bajó a Segunda en 2013, con una demoledora estadística de 39 puntos de 120 posibles y solo nueve triunfos en 40 citas ligueras, con 12 tablas y 19 derrotas para completar un balance horroroso en el que la llegada de 2026 debe ser el bálsamo que haga un borrón y cuenta nueva, empezando por la visita este domingo de la UD Las Palmas. Sin embargo, los precedentes no invitan a pensar en que ese cambio llegue de forma inmediata porque el primer duelo anual no se le da bien al conjunto zaragocista en esta larga etapa en Segunda.

Así, solo ha logrado tres victorias en los doce precedentes, y todas ante el Sporting, con un balance que se completa con cinco empates y cuatro derrotas para sumar 14 puntos de 36 posibles, el 38,88%. De hecho, hay que acudir a antes de la pandemia del covid, a enero de 2020, para registrar la última victoria en el estreno anual, ante el Sporting y en un duelo que se aplazó tres días por un virus en el rival y que acabó con victoria por 2-0 con tantos de Guti y Luis Suárez.

Los cinco choques posteriores a ese para inaugurar el calendario han traído tres empates y dos derrotas, la última hace un año ante el Elche en el Martínez Valero en el estreno de Miguel Ángel Ramírez y con un gol de Rashani sobre la bocina, por lo que ya se puede hablar de una maldición por superar ante Las Palmas.

Contra ese hándicap lucha el Zaragoza este domingo ante Las Palmas, que no es el Sporting de Gijón, víctima propicia en esta andadura en Segunda cuando se trata de estrenar un año. Y es que el conjunto zaragocista superó a los astures en enero de 2014, con Paco Herrera en el banquillo, por 2-3, y en la 18-19, por 1-2, además de la mencionada en la 19-20, en estas dos con Víctor a los mandos.

Tablas se firmaron en el primer duelo anual ante el Huesca en 2016, en el estreno de Lluís Carreras (3-3), ante el Barcelona B en 2018, con Natxo en el banquillo (1-1) y empate de Guti, en 2021 con JIM en Cartagena (1-1), contra el Mirandés en 2023 y Escribá de técnico (0-0) y en Elda (1-1) con Julio Velázquez en 2024. Las derrotas son ante el Valladolid en 2015 por 0-2 y Popovic de entrenador, frente al Girona en 2017 con Agné (0-2 también), frente al Mirandés con JIM en 2022 (2-0) y la ya explicada con Ramírez hace un año.