La palanca de Bazdar para el Real Zaragoza, el capote de Rubén Sellés y la extrema responsabilidad de Txema Indias

Por posibilidades, el Real Zaragoza está en disposición de hacer varios fichajes en el mercado de invierno, que se abrió este viernes y se prolongará hasta el 2 de febrero. El objetivo de la SAD para esta ventana es reforzar la plantilla para mejorar su nivel, hacerla más competitiva y, por lo tanto, dotarla de más recursos en busca de la permanencia al final de la temporada. El equipo regresará a la Liga este domingo con el partido ante Las Palmas en el Ibercaja Estadio. Comenzará un desafío de 23 encuentros con tiempo perdido: la salvación quedó a cuatro puntos de distancia antes del parón de Navidad.

En la vuelta del Real Zaragoza a los entrenamientos no hubo caras nuevas. Siguen los mismos que se habían ido de vacaciones. La foto no ha cambiado. Esa es la primera tarea en la que Txema Indias está focalizado pensando en la próxima ventana. Tiene la obligación de dar salidas por una cuestión meramente numérica: apenas hay espacio físico ahora mismo, ha de liberarlo.

El Real Zaragoza le ha puesto precio a Samed Bazdar. El delantero bosnio no cuenta para Rubén Sellés. La SAD pagó por él tres millones de euros en dos plazos. En su día, la operación pareció una ganga por la esperanzadora irrupción del jugador en la Segunda División. Ahora mismo corre riesgo de ser deficitaria. El club quiere que Bazdar salga y Bazdar quiere salir. Solo falta dar con el punto de encuentro y con un comprador que muerda ese anzuelo con un delantero que aquí difícilmente dará más de sí pero que en otro contexto puede tener recorrido. Es una palanca clave para este mercado por su volumen económico.

También está decidido que Sebastian Kosa deje el equipo. Otro candidato a salir es Pau Sans. Después de una última temporada prometedora, con cuatro goles y participación en 31 partidos en la Liga, diez como titular, el canterano ha perdido este año la chispa, la capacidad para incomodar a las defensas y ese instinto natural para inquietar. Cuando ha tenido la oportunidad de jugar de titular esta campaña, Pau no la ha aprovechado. Ocupa ficha del B.

Akouokou fue el gran anhelo del verano de Txema Indias. Lo marcó como objetivo número uno para redondear el plan de Gabi: un ancla defensivo en el centro del campo con físico y despliegue para estar ajustando y corriendo constantemente. Entre expulsiones y lesiones, Paul solo ha disputado seis partidos. En su ausencia, Guti y Keidi Bare se han hecho con la titularidad en el centro del campo. Está cedido del Olympique de Lyon. El Zaragoza asume una parte pequeña de su ficha. La cesión no se puede romper sin un acuerdo entre todas las partes.

Dani Gómez es uno de los futbolistas con un contrato más alto. Para Sellés, Kodro y Soberón están por delante. Gómez ha perdido el rango que tenía con Gabi, aunque recuperó algo de terreno antes de la Navidad. Ha llegado a no estar convocado estando bien físicamente. En algunos partidos, Bakis le ha pasado por la derecha. Con su ficha, el Zaragoza tendría un buen margen. Dani es un jugador fácilmente colocable en el mercado. Y también útil si se acaba quedando. Quien no se irá será Andrada. El portero argentino ha contado con ofertas, pero el club no le permitirá salir. Debe ser una pieza clave en la remontada.

Después de realizar demasiados tiros equivocados en verano, Txema Indias tiene la responsabilidad de corregirse y de ayudar con sus decisiones a que el Real Zaragoza salga del enorme problema en el que anda metido. En un ejercicio de seguridad en sí mismo y de refuerzo a su plantilla, que creció entre noviembre y diciembre, Sellés tiró un capote a Indias y aseguró que no hay que volverse loco ni apostar por una revolución. Habló de dos o tres fichajes.

De momento, el entrenador ha demostrado que el equipo está en disposición de ganar partidos. Ya lo ha hecho ante el Huesca, en Eibar o con el Leganés. Sin embargo, el club e Indias han de ser extremadamente responsables y serios con la situación y actuar en consecuencia. Solo con lo que hay, la salvación no sería imposible, pero sí mucho más complicada. Acertar con los refuerzos de invierno será imprescindible.