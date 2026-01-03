La puerta de Karrikaburu se abre y el Real Zaragoza está muy bien posicionado

Jon Karrikaburu es el gran deseo de Txema Indias para reforzar la delantera, tal y como contó este diario, y la puerta de salida del delantero de la Real Sociedad ya está más abierta, con la llegada al banquillo de Pellegrino Matarazzo y con una necesidad de hacer cambios en la plantilla realista que apunta a llevar a que el jugador navarro salga cedido, aunque de momento el nuevo técnico quiere ver al ariete y después terminar de decidir, por lo que la posible llegada al Zaragoza no se sustanciaría antes de la segunda quincena de enero, justo el plazo del que habló este viernes Rubén Sellés en la llegada de refuerzos que esperaba en este enero.

El club, en particular Indias, ya ha transmitido en varias ocasiones al entorno del futbolista, hasta directamente también según algunas fuentes, el deseo de que llegue cedido y ahora mismo, entre las opciones que tiene en Segunda, la zaragocista es la que más le convence. De hecho, desde la parte del jugador ya se asume que es muy factible que tenga que salir cedido, mientras que en la Real Sociedad, centrada ahora en otras salidas (Sadiq, Caleta-Car y Sucic), también se ve con buenos ojos esa cesión para el punta, que va a tener muy pocas oportunidades en ataque.

Karrikaburu ha recibido el interés de muchos clubs de Segunda, con Zaragoza y Sporting como los más activos, aunque también podría darse alguna posibilidad en Primera (en el Alavés, donde ya estuvo, siempre ha gustado, pero esa vía no está activa ahora), lo que dejaría a las candidaturas de la categoría de plata al margen. Sin embargo, el potencial mercado para el ariete navarro está en la Segunda División y es ahí donde casi con total seguridad acabará este enero si sale de Donostia.

Karrikaburu, con contrato hasta 2027, regresó a la Real Sociedad tras su cesión en el Racing de Santander, donde jugó 41 partidos, con 8 tantos en Liga y otro más en Copa, pero en el conjunto vasco no tuvo mucho protagonismo para Sergio Francisco (siete partidos y 150 minutos, mientras que no fue citado por Ansotegi ante el Levante en el último choque de 2024) en una delantera del club donostiarra donde la competencia es muy elevada. En noviembre estuvo un mes de baja por lesión en el sóleo. Además, el punta de Elizondo (Navarra) ha estado cedido en el Alavés y en el Andorra, antes de su llegada el curso pasado a Santander, donde fue un jugador importante en ese equipo. Se trata de un delantero que se puede mover como punta de referencia o como segundo ariete, con velocidad y desmarque, que acumula en la categoría de plata 117 partidos con 25 tantos.

Izeta y Miguel de la Fuente

El Real Zaragoza buscará un delantero si se dan este enero las salidas de Bazdar, necesaria dado el actual estatus del bosnio y en la que se trabaja desde hace semanas, y Dani Gómez, probable, aunque el jugador asegura querer seguir, y está muy atento al mercado de arietes, donde la preferencia absoluta de Txema indias es Karrika, si bien también el Zaragoza se ha posicionado por Urko Izeta, por el que el Athletic pide un traspaso y que saldrá cedido llegado el caso al final del mercado, mientras que por Miguel de la Fuente, que apunta a dejar el Leganés si en Butarque fichan a un delantero (la opción de Álex Forés se ha complicado allí), el club aragonés no ha hecho por ahora ninguna consulta, aunque es un punta que conoce bien Txema Indias, ya que lo fichó para el club pepinero.