Kenan Kodro, tras su ocasión fallada: "Voy a soñar con esa acción"

Kenan Kodro fue uno de los grandes protagonistas, por su gol y por su ocasión fallada. «La voy a pensar, la voy a soñar. Esto es fútbol. Hay que tomar decisiones. En el campo las tomo yo y no ha podido ser», señaló el delantero tras el encuentro, valorando el trabajo del equipo. «Hemos estado desafortunados en algunas acciones. Pero hay que darle valor al equipo», indicó.

Por su parte, Francho Serrano destacó la mejoría del equipo tras el descanso. «En la primera parte han sido mejores pero en la segunda ha sido todo lo contrario. Al final nos hemos llevado el golpe pero hay que valorar el trabajo del equipo. En el descanso hemos corregido un par de cosas tácticas, pero sobre todo la actitud», dijo el capitán.