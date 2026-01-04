La previa del Real Zaragoza-Las Palmas. Año nuevo...

Abre el año 2026 el Real Zaragoza con un duelo ante un Las Palmas candidato a subir y en el que el General Invierno, con un frío intenso aunque en principio sin previsiones de nieve, es el último invitado de un partido crucial para los de Rubén Sellés, que saltarán al campo a cinco puntos de la permanencia y con la necesidad de ganar para recortar distancia. Dejó el 2025 el conjunto zaragocista con el regusto del empate de última hora sumado en Burgos y con las mejores sensaciones en su fútbol en los últimas semanas del año, con 11 puntos de 18 posibles, quizá una nebulosa por esa impresión que tapa la tremenda necesidad de un equipo que ha vivido en descenso la mayor parte del curso y que abandonó la posición de colista tras 10 jornadas con el golazo de Bakis en El Plantío antes del parón.

Puede que el Zaragoza no tenga la imagen y el juego de un equipo de descenso, pero es irrefutable el hecho de que lo está, igual que también es cierto que Sellés ha mejorado el fútbol y los argumentos, a la espera de lo que pueda hacer Txema Indias en un mercado de enero muy complejo, donde no tiene margen de fichas y en el que el propio técnico rebajó el viernes la exigencia de refuerzos, que desde fuera y visto lo visto parece más que necesaria, además de asegurar que estos iban a llegar hacia el segundo tramo de este enero difícil.

EN IMÁGENES | Último entrenamiento del Real Zaragoza antes del partido contra Las Palmas / Jaime Galindo / Jaime Galindo

Así que Sellés debe seguir remando con lo que hay y buscar ante un candidato al ascenso (el Almería, que ganó, lo sacó de la segunda plaza ayer) un triunfo vital, obligado, porque además el sábado próximo visita al líder Racing. El calendario, como la cuesta, se empina en este enero para acabar la primera vuelta y el Zaragoza necesita sumar triunfos que le acerquen a la meta, buscando ser más sólidos en el Ibercaja Estadio, donde el frío de hoy obligará al zaragocismo a redoblar su fe para echarle una mano, otra más, al equipo. El 2025 fue un año pésimo de local, con 23 puntos de 60 posibles. La vida nueva que necesita el Zaragoza tiene que tener un paso vital en la fortaleza en casa, ya que el equipo es el tercero peor en esa faceta en este campeonato.

Con Francho y vuelve 'Rado'

Con todos esos condicionantes se presenta a la cita el cuadro zaragocista, que tendrá que apelar a su mejor versión, en la que se espera a Francho Serrano recuperado de las molestias en la rodilla que le dejaron fuera ante el Cádiz y el Burgos, para doblegar a tan poderoso enemigo. Esa deseada vuelta del capitán va a ser una de las dos novedades en el equipo con respecto a Burgos, ya que Francho entraría por Cuenca en la parte derecha de la medular para ocupar esa posición de falso interior que tan buen resultado dio en la reacción con Sellés. El técnico también recupera a Radovanovic tras el problema en las costillas (una pequeña rotura) que le hizo ser baja en Burgos y será titular en lugar del indiscutible Insua, sancionado por ciclo de amarillas, para hacer dúo con Tachi en el eje.

No parece probable que Pomares releve de nuevo a Tasende, que en su vuelta al once en El Plantío estuvo bien. Tampoco es factible que Bakis, pese a su gol, ocupe el sitio de Kodro. Dani Gómez es seria duda por gripe en una lista que Sellés da este mediodía y en la que no estarán los lesionados Paul, Paulino, Aguirregabiria y Pau Sans, además del sancionado Insua.

Con Sellés el conjunto blanquillo ha tenido mejor faz en muchos de los 9 encuentros con el entrenador valenciano (11 puntos de 27 es el balance global), pero el poder del conjunto canario le exigirá que muy pocas piezas fallen en este estreno del año natural para sumar un triunfo tan vital como complicado en su ejecución. No se le dan bien al equipo los estrenos anuales desde que bajó a Segunda, con solo tres victorias en los 12 anteriores y sin vencer desde 2020, pero la historia no juega y sí lo hace un Zaragoza que necesitará de las mejores armas en ataque para doblegar al mayor muro de la categoría. Solo ha encajado 11 dianas en 19 citas y nadie le ha marcado dos en lo que va de curso.

Las Palmas, que tiene en Amatucci a su futbolista clave en el manejo de un equipo muy dinámico y vertical, solo ha perdido en una salida en esta temporada, en Castellón, con 14 puntos de viajero de 27 posibles, por lo que es un visitante incómodo, pero sobre todo es un enemigo al que cuesta mucho vencer (solo tres derrotas).

El retorno de Luis García y Clemente

Y el Zaragoza necesita ganar, no le vale sumar un empate por muy complicado que sea doblegar a este rival, recién descendido de Primera y muy bien dirigido desde el banquillo por Luis García, que se mide como entrenador a un equipo donde estuvo dos temporadas como futbolista tras dejar el Espanyol, y con Clemente en un papel estelar tras su gris cesión de zaragocista. Luis García, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, no dio la lista para el partido en Zaragoza, pero en ella está Ale García, su máximo goleador, tras superar una lesión, aunque no será titular.

Marvin Park es baja de última hora junto a los lesionados Sandro Ramírez, Kirian y, probablemente, Cedeño y Adam Arvelo, estos con molestias. El once sería el mismo que goleó a la Cultural con mucho talento arriba, Jesé y Jonathan Viera, dos futbolistas de mucho nivel que no llegaron tan lejos en el fútbol como condiciones tenían para ello.

El extremo Pedrola y el mediapunta Benedetti ya son refuerzos canarios y estarán en el Ibercaja, otra muestra de la diferencia entre ambos clubs. Las Palmas sueña con el cielo y el Zaragoza, con huir del infierno. Esa es la única meta de Sellés y sus chicos en este calendario que empieza. Año nuevo...

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Andrada; Juan Sebastián, Tachi, Radovanovic, Pomares; Guti, Keidi Bare, Francho, Valery; Soberón y Kodro.

UD Las Palmas: Horkas; Viti Rozada, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Loiodice, Amatucci; Viti, Jonathan Viera, Manu Fuster; y Jesé.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (Comité Castellano-manchego)

Campo: Ibercaja Estadio.

Hora: 18.30.