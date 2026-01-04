El uno a uno del Real Zaragoza. Cuenca y Saidu, lo mejor salió desde el banquillo

El Real Zaragoza se revitalizó en la segunda parte y los cambios fueron claves en ello, ya que Cuenca pudo decidir el choque por su banda, aunque Kodro no lo aprovechó, y Saidu estuvo repleto de intensidad en su aportación rozando el empate final en un remate al palo. Francho y Tasende, que se rehízo tras el error del 0-1, también estuvieron a buen nivel. Guti, Soberón, Valery o Radovanovic fueron la cruz.

Andrada | 4 |

Blando. El fallo en el gol del 0-1 le penaliza, aunque en el resto del partido estuvo sólido y firme, con varias paradas.

Juan Sebastián | 3 |

Escaso. Estuvo mejor en ataque, atrás sufrió mucho con Fuster, flojo con balón.

Tachi | 4 |

Dubitativo. Mostró muchas carencias con balón y sufrió con la velocidad canaria.

Radovanovic | 3 |

Mermado. Se tuvo que retirar por su problema costal, que afectó a su intensidad.

Tasende | 5 |

Rehecho. Desubicado en el 0-1, fue a más y en ataque dio mucho, asistencia incluida.

Keidi Bare | 5 |

Desigual. Sufrió mucho en la salida de balón y con la calidad canaria en el medio.

Guti |2 |

Perdido. No aportó apenas en el medio y perdió muchos balones en un partido flojo.

Francho | 5 |

Consistente. Arrancó bien. En su vuelta, tuvo más presencia en el medio que de lateral.

Valery | 3 |

Inocuo. Le puso muchas ganas, pero sin resultados, mandó fuera una ocasión.

Soberón | 3 |

Fallón. Intenso, desacertado, acabó por desesperar a la grada y fue relevado.

Kodro | 4 |

Rematador. Acertó en el gol y no lo hizo en la clara ocasión que pudo suponer el 2-1

Marcos Cuenca | 6 |

Incisivo. Clemente sufrió con él, abrió su banda y Kodro no aprovechó su regalo.

Saidu | 6 |

Fuerte. Salió repleto de intensidad, pudo marcar y firmó una gran jugada en la que no acertó Valery.

También jugaron

Toni Moya. Pobre |4|

Bakis. Relevo |sc|