Real Zaragoza y Las Palmas, los extremos del gol se encuentran en el Ibercaja Estadio
El Zaragoza, que lleva 7 jornadas seguidas marcando, es el menos anotador de Segunda y recibe al equipo más sólido, Las Palmas, con solo 11 dianas recibidas
Rubén Sellés sacó algo de pecho en una mejoría en ataque que los números marcan como irrefutable, con siete jornadas seguidas marcando y con una mejoría clara en las armas para llegar a la portería rival, pero eso no oculta que el Real Zaragoza, en las 19 jornadas disputadas sin contar la que está en curso este fin de semana, es el equipo con menos pólvora de la Liga, con solo 16 tantos marcados. Y esta tarde se mide al mayor muro, a un Las Palmas que solo ha encajado 11 tantos. Los extremos se tocan pues en el Ibercaja Estadio.
«Cuando llegamos aquí hablábamos de que era un equipo que no generaba y no marcaba. Ahora llevamos varios partidos seguidos marcando y creo que estamos generando situaciones, aunque aún estamos por debajo de la media de la categoría en cuanto a esa eficacia goleadora. A nivel de decisión estamos mejorando y a partir de ahí habrá un momento en el que esos goles llegarán», aseguró esta semana Sellés, que cuando arribó al equipo tomó los mandos de un Zaragoza que solo sumaba 6 tantos en 10 jornadas, nueve de ellas con Gabi.
No vio puerta ante el Sporting y el Deportivo ya con Sellés en el banquillo, pero desde entonces no ha faltado a su cita con la portería contraria, un tanto en la derrota en Granada, otro para ganar al Huesca, dos en la victoria en Éibar, tres para doblegar al Leganés y uno en los empates contra Málaga y Burgos y, entre medias, en la derrota con el Cádiz. El Zaragoza vive más cerca del marco rival y tiene más armas, aunque sigan siendo un pobre balance los 12 partidos de 19 viendo puerta y en siete de ellos (dos con Sellés, uno con Larraz y cuatro con Gabi) quedándose con el rosco en ataque.
Ocho partidos sin encajar
Las Palmas le va a exigir tener más pólvora, porque es el que menos goles recibe y en ningún duelo ha encajado más de uno (Andorra, Córdoba, Málaga, Sanse, Almería. Eibar, Huesca, Racing, Albacete, Castellón y Ceuta son los que han derribado ese muro casi siempre de Horkas). Así, ha dejado su portería inmaculada en 8 citas, el que más tras el Cádiz, que lleva 9, y es el cuarto equipo que menos disparos recibe, solo 207, además de ser la escuadra a la que más faltas le hacen, claras señales de esa fortaleza en defensa que tendrá que derribar el Zaragoza para vencer.
