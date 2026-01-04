El Real Zaragoza rechaza una oferta del Raków polaco de medio millón de euros por Pau Sans

El Real Zaragoza ha rechazado en los últimos días una oferta por Pau Sans del Raków Częstochowa que milita en la Ekstraklasa y que ronda el medio millón de euros, solicitando al club polaco, cuarto clasificado en la élite de ese país, una cantidad sensiblemente superior para acceder al acuerdo. La negociación no está rota y el Raków también plantea una cesión con opción de compra por objetivos (serían de clasificación europea) que podría suponer una cifra mayor a la ofrecida ahora, pero en todo caso la intención del conjunto polaco no es llegar a las pretensiones zaragocistas en este enero y ahora mismo el acuerdo se ve lejano.

Las otras vías

Pau Sans, que tiene ahora un golpe en la tibia que le ha hecho ser baja también para el partido de esta tarde ante Las Palmas, posee además del fuerte interes del club polaco opciones en la Serie B italiana, del Monza, que sería un traspaso a coste cero o una cesión, y en Segunda española, donde el Andorra y el Mirandés, además de algún club más de plata, también se han planteado cesiones para el atacante salido de la cantera zaragocista y que no tiene sitio con Sellés, ya que ha participado en pocos partidos con el entrenador valenciano antes de su ausencia por esas molestias en la tibia.

Al delantero, aunque ha jugado también de extremo en muchos partidos, le atraen más las posibilidades en España, dentro de su profundo sentimiento zaragocista, aunque en la situación actual con Sellés entiende que lo mejor es una salida para no frenar su progresión, pero el Zaragoza no es partidario de reforzar a rivales por la permanencia

De momento, las opciones para Pau pasan por que el Raków eleve esa propuesta o que llegue una oferta acorde a la petición zaragocista, que quiere un traspaso por el jugador (por Bazdar por ejemplo solicita 2,5 millones y un 20% del pase) para aumentar sus posibilidades de reforzarse en este enero. La salida de Pau liberaría espacio salarial, aunque no demasiado, pero no físico, ya que ocupa dorsal del B, salvo que se fichara a un jugador menor de 23 años y ocupara el sitio del delantero zaragozano. El Zaragoza no tiene ahora mismo fichas profesionales libres, con 24 de la primera plantilla y la obligación de hacerle ficha A a Ale Gomes en este enero tras ejecutar de forma unilateral su contrato, salvo que se renegocie un contrato nuevo con el central en estas semanas y pueda jugar con dorsal del filial.

Presencia escasa ahora

Pau Sans, de 21 años y que dio sus primeros pasos en el Amistad y llegó a la Ciudad Deportiva en infantiles, renovó su contrato como firme apuesta del club en octubre de 2024, firmando hasta 2029, después de debutar en 2023 con Escribá y hacerse importante con Víctor Fernández. Este curso lo empezó alternando titularidad y banquillo con Gabi, mientras que con Sellés jugó en los tres primeros duelos con el valenciano, siendo hasta titular en Granada, pero después ya solo lo ha vuelto a hacer en Copa ante el Burgos con unas molestias en la tibia que le han dejado fuera en los últimos tres choques del 2025 y en el de esta tarde ante Las Palmas. Suma 13 partidos entra Liga y Copa, solo cuatro de inicio, y ningún gol, perjudicado también por su posición, ya que la natural es de segundo punta y siempre ha jugado más en banda derecha, cuando su fútbol se adapta más a partir desde la izquierda.