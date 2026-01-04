Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: "No podemos buscar héroes fuera de lo que hay aquí"

El entrenador del Real Zaragoza, Rubén Sellés, ha asegurado tras el choque ante Las Palmas que el equipo no le perdió la cara al partido en ningún momento y se mostró seguro de poder competir con la plantilla actual. En su comparecencia, el técnico se ha mostrado satisfecho con el segundo tiempo del equipo y achaca toda la responsabilidad a una cuestión de suerte de cara a puerta: «Ha sido un partido competido. Hemos estado mejor en la segunda parte que en la primera. Creo que ha sido un partido de áreas en el que el rival ha definido y nosotros no».

Al míster le gustó la entrada del conjunto blanquillo tras la reanudación. Según explicó, el Zaragoza salió de los vestuarios «con un punto más de agresividad, pero también de juego con balón y de tener ambición», y así logró anotar el tanto del empate a los tres minutos de saltar al césped. «Nada más empezar la segunda hemos visto el cambio. Hemos tenido el premio del gol enseguida», añadió.

Además, el conjunto aragonés pudo ponerse por delante en una ocasión clarísima de la mano de Kenan Kodro en los minutos finales del encuentro, poco antes de que la mala suerte fuera total con el segundo gol de Las Palmas. «Tienes la oportunidad de ponerte por delante y no lo haces. Al final se te queda ese sabor de boca que tanto conocemos».

Rubén Sellés da indicaciones a sus jugadores durante el encuentro contra Las Palmas. / Jaime Galindo

Aun así, pese a la falta de acierto en las áreas, Sellés no quiere pensar en refuerzos en la delantera ni en ninguna otra línea: «No creo que sea día para hablar de mercado. En cualquier situación de esas con un final distinto, aunque fuera con un mal remate, estaríamos diciendo otra cosa», afirmó. Además, mostró total confianza en la plantilla actual para resolver encuentros de la talla de este: «Creo que teníamos argumentos suficientes para ganar. Con los actores que tenemos hemos sido capaces de competir».

En este sentido, el valenciano fue muy claro con la situación del conjunto blanquillo de cara al mercado invernal: «Somos un equipo con el cupo de fichas completo y un límite salarial ajustado. La gente tiene que saber esa realidad del Real Zaragoza. No podemos buscar héroes fuera de lo que hay aquí», aseguró. Satisfecho con el nivel de rendimiento, el técnico subrayó que el Zaragoza tiene margen de mejora. «Aunque no ha sido el mejor primer tiempo, hemos aguantado y luego hemos ido a por el partido. Tenemos más que ofrecer, más juego».

Rubén Sellés da indicaciones a Marcos Cuenca antes de entrar al campo en el Ibercaja Estadio. / Jaime Galindo

Tampoco considera Sellés un problema el número de partidos en los que no consigue imponerse pese desplegar un buen juego. «No lo consideraría una tendencia. En el partido del Leganés y del Huesca jugamos como queríamos. No lo considero un problema». Lo que sí desea el entrenador es mostrar una buena imagen cada fin de semana y que equipo y afición se identifiquen con ella en el Ibercaja Estadio: «Tenemos que ser un equipo reconocible», remarcó.

El Real Zaragoza empieza el año en Segunda División con un problema de falta de efectivos en la zaga, no obstante, eso no ocupó los pensamientos del técnico. «Ya lo pensaré mañana. Con analizar lo de hoy y convencer a los chicos de que este es el camino, porque podemos competir a cualquiera, tengo suficiente», indicó.