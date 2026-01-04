Tachi es baja por sanción y Radovanovic se resiente de su problema costal

Tachi no podrá jugar con el Real Zaragoza en Santander en la visita al líder Racing el sábado, ya que el central madrileño vio la amarilla por una clara falta sobre Jesé y Arcediano Monescillo no dudó en mostrarle la cartulina en el minuto 39 y que cumpla ciclo, al ser la quinta, por lo que será sancionado con un partido. Por ese mismo motivo no estuvo ante Las Palmas, otro central, Insua, que volverá frente al cuadro racinguista. El eje de la zaga es un continuo giro de cambios en el Zaragoza y una semana más así va a suceder.

Mientras, otro central, Radovanovic, se tuvo que retirar en la segunda parte y que Saidu ocupara su lugar al recaer de su problema costal, tal y como confesó el propio Sellés. "Rado viene arrastrando ese golpe y se ha resentido. También le ha afectado a su personalidad durante el partido, aunque apostamos por él para que jugara por su agresividad e intensidad", dijo el entrenador.

Rotura más que golpe

El central serbio sufrió un problema en las costillas ante el Cádiz, que el club dejó en un golpe, pero que otras fuentes aseguraron que se trataba de una pequeña rotura en una costilla, una fisura. No jugó en Burgos por ese motivo y tampoco se terminó de recuperar en el parón navideño, puesto que durante el partido ya se le notó mermado y con molestias en varios momentos y dolorido en la zona, lo que se terminó de mostrar en un golpe con Lukovic que le obligó a pedir el cambio con claros síntomas de dolor. Ahora, su presencia en el Santander dependerá de la evolución de las molestias, por lo que es duda para ese encuentro ante el líder y mejor ataque de la categoría.

Para el choque en El Sardinero podría volver Paul Akouokou, baja por unas molestias en la planta del pie, pero no lo harán seguro Aguirregabiria y Paulino, mientras que Pau Sans, en la rampa de salida como Akouokou, lleva varias semanas con un dolor tibial. Sí vuelve, como queda dicho, Insua.