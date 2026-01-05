El verdadero motivo por el que Paul Akouokou no ha entrenado este lunes con el Real Zaragoza
El marfileño será padre en las próximas horas, mientras que Dani Gómez, Aguirregabiria, Paulino y Pau Sans completan el apartado de bajas en la primera sesión de la semana
Paul Akouokou tampoco se ha ejercitado este lunes, en la primera sesión de entrenamiento de la semana completada por el Real Zaragoza y que ha sido de recuperación para los jugadores que más minutos disputaron el domingo ante la UD Las Palmas.
En esta ocasión, la ausencia del centrocampista africano se ha debido a motivos personales de índole familiar, (va a ser padre de forma inminente) si bien Paul acumula numerosos días sin entrenar ya que la semana pasada no pudo hacerlo por unas molestias en el pie que le llevaron a no formar parte de la convocatoria y aumentar a diez el número de partidos en los que no ha participado desde su llegada, al final del mercado estival de fichajes.
La baja de Paul se ha unido a las de Dani Gómez, que arrastra las secuelas del proceso febril que sufrió a finales de la semana pasada, y las de los lesionados Aguirregabiria, Pau Sans y Paulino.
- Estos son los siete jugadores del Real Zaragoza que son libres para negociar con otros clubs a partir del 1 de enero
- Así están las salidas de Paul y Pau Sans: el acuerdo 'tripartito' y la luz verde por dar
- La puerta de Karrikaburu se abre y el Real Zaragoza está muy bien posicionado
- El Real Zaragoza rechaza una oferta del Raków polaco de medio millón de euros por Pau Sans
- El Real Zaragoza perdona y lo acaba pagando ante Las Palmas (1-2)
- La palanca de Bazdar para el Real Zaragoza, el capote de Rubén Sellés y la extrema responsabilidad de Txema Indias
- Qué ha sido de las 'promesas' de la generación del 96: una corta y difícil carrera lejos del Real Zaragoza
- El Real Zaragoza y Ale Gomes buscarán un contrato que evite que ocupe 'ficha A'