El verdadero motivo por el que Paul Akouokou no ha entrenado este lunes con el Real Zaragoza

Paul Akouokou tampoco se ha ejercitado este lunes, en la primera sesión de entrenamiento de la semana completada por el Real Zaragoza y que ha sido de recuperación para los jugadores que más minutos disputaron el domingo ante la UD Las Palmas.

En esta ocasión, la ausencia del centrocampista africano se ha debido a motivos personales de índole familiar, (va a ser padre de forma inminente) si bien Paul acumula numerosos días sin entrenar ya que la semana pasada no pudo hacerlo por unas molestias en el pie que le llevaron a no formar parte de la convocatoria y aumentar a diez el número de partidos en los que no ha participado desde su llegada, al final del mercado estival de fichajes.

La baja de Paul se ha unido a las de Dani Gómez, que arrastra las secuelas del proceso febril que sufrió a finales de la semana pasada, y las de los lesionados Aguirregabiria, Pau Sans y Paulino.