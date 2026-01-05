El exentrenador del Real Zaragoza que vuelve a Rusia previo pago de 600.000 euros
Juan Carlos Carcedo deja el Pafos chipriota para fichar por el Spartak de Moscú
Juan Carlos Carcedo, exentrenador del Real Zaragoza, sorprendió este domingo al comunicar su salida inmediata del Pafos chipriota para regresar al Spartak de Moscú, al que ya dirigió, entonces como segundo de Unai Emery, en 2012.
Carcedo, que dirigió al Zaragoza durante apenas tres meses en la temporada 2022-2023, firma hasta 2028 con el Spartak, sexto clasificado actualmente en la Liga rusa, para asumir el puesto vacante tras la destitución del serbio Dejan Stankovic. Para ello, el Spartak ha tenido que desembolsar 600.000 euros para que el Pafos dejara marchar al preparador riojano, que se va de Chipre después de haber hecho historia al conquistar la primera Copa y la primera Liga en la historia del club y de estar disputando la Liga de Campeones.
- Estos son los siete jugadores del Real Zaragoza que son libres para negociar con otros clubs a partir del 1 de enero
- Así están las salidas de Paul y Pau Sans: el acuerdo 'tripartito' y la luz verde por dar
- La puerta de Karrikaburu se abre y el Real Zaragoza está muy bien posicionado
- El Real Zaragoza rechaza una oferta del Raków polaco de medio millón de euros por Pau Sans
- El Real Zaragoza perdona y lo acaba pagando ante Las Palmas (1-2)
- La palanca de Bazdar para el Real Zaragoza, el capote de Rubén Sellés y la extrema responsabilidad de Txema Indias
- Qué ha sido de las 'promesas' de la generación del 96: una corta y difícil carrera lejos del Real Zaragoza
- El Real Zaragoza y Ale Gomes buscarán un contrato que evite que ocupe 'ficha A'