El exentrenador del Real Zaragoza que vuelve a Rusia previo pago de 600.000 euros

Juan Carlos Carcedo, exentrenador del Real Zaragoza, sorprendió este domingo al comunicar su salida inmediata del Pafos chipriota para regresar al Spartak de Moscú, al que ya dirigió, entonces como segundo de Unai Emery, en 2012.

Carcedo, que dirigió al Zaragoza durante apenas tres meses en la temporada 2022-2023, firma hasta 2028 con el Spartak, sexto clasificado actualmente en la Liga rusa, para asumir el puesto vacante tras la destitución del serbio Dejan Stankovic. Para ello, el Spartak ha tenido que desembolsar 600.000 euros para que el Pafos dejara marchar al preparador riojano, que se va de Chipre después de haber hecho historia al conquistar la primera Copa y la primera Liga en la historia del club y de estar disputando la Liga de Campeones.