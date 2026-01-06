El mercado del Real Zaragoza: el delantero es el objetivo más vital y Karrikaburu se aleja de forma casi definitiva

El Real Zaragoza se ha lanzado en el mercado con varios objetivos, un central, un extremo, un centrocampista y un punta, en unas expectativas de refuerzos que rebajó Rubén Sellés por las propias limitaciones de la entidad y que dependerán de la evolución también del mercado, sobre todo de las salidas, aunque ahora mismo en el objetivo que más se está trabajando y se considera más vital es la búsqueda de gol, de un ariete, que ha tenido en Karrikaburu al sueño de Txema Indias. Sin embargo, ese objetivo está a punto de caerse porque el punta de la Real Sociedad puede acabar en el Racing de Santander, próximo rival zaragocista, mientras que el Sporting también ha adelantado al club zaragocista en la carrera por Karrika.

El conjunto aragonés tiene hasta cinco puntas en nómina, con Kodro, Soberón, Bakis, Dani Gómez y Bazdar, con Pau Sans incluso considerado como tal para que puedan ser hasta seis los delanteros, pero el equipo, con 17 tantos en 20 jornadas, es el menos goleador de la categoría y el partido ante Las Palmas dejó claro el déficit de pegada, de eficacia. Otra vez... Sellés ha dado más armas al equipo para atacar, con más caminos al marco rival y mejor llegada, y el Zaragoza tiene más capacidad ofensiva, pero le sigue faltando gol. Y eso marca la diferencia.

El club tiene a seis delanteros en nómina, pero la idea, y la necesidad, es sacar este enero a Bazdar, Dani Gómez y Pau Sans para que la referencia que llegue acompañe a Kodro, Soberón y Bakis

Bazdar, Dani Gómez y Pau Sans están en la rampa de salida y la idea es que se marchen de una forma u otra en enero y el club quiere fichar a una referencia que suponga más pólvora. Bakis, candidato fijo a salir este enero cuando acabó el mercado de verano, ha cambiado su estatus con Sellés y salvo giro radical va a quedarse y cumplir contrato. El delantero que tiene que llegar es un fichaje que el técnico valenciano considera fundamental. Aunque haya que rebajar las pretensiones en refuerzos, la del 9 si se dan esa salidas se mantendrá.

Indias ha trabajado desde hace semanas la opción de Karrikaburu, con diálogos con su entorno y según algunas fuentes hasta con el propio jugador en varias ocasiones, pero la posición negociadora del Zaragoza, sin fichas (tiene 24 ocupadas y con Ale Gomes con la necesidad salvo que se renegocie su contrato de inscribirlo este enero con ficha A) y con poco margen económico, es débil. Mucho más, si el Racing, líder de Segunda y que ya tuvo a Karrikaburu en sus filas el pasado curso, se lanza a por el delantero realista.

La lesión de Villalibre y la venta de Jeremy han hecho que el Racing acelere por Karrikaburu y puede cerrar su cesión en las próximas horas. El Sporting también ha adelantado al Zaragoza en la carrera por el punta

El club cántabro ha vendido a Jeremy Arévalo al Stuttgart por 7'3 millones y Villalibre se ha lesionado para un mínimo de seis semanas, por lo que eso ha cambiado el paso de los cántabros, que ya buscaban un ariete de otro perfil, pero que ahora quieren una referencia y Karrikaburu les encaja plenamente. Tienen al menos una opción más, pero el navarro posee muchas papeletas.

Con dinero fresco, con fichas y con el atractivo del posible ascenso (la Real incluiría una opción de compra), el Racing quiere cerrar a un ariete en las próximas horas, antes del fin de semana, y que debute a ser posible el sábado contra el Zaragoza, y Karrikaburu puede ser el elegido. El Sporting, que va a rescindir a Jordy Caicedo, y que roza la promoción, también ha adelantado al Zaragoza en la pugna por Karrika porque tiene especio económico y físico en su plantilla, lo que no le sucede al club aragonés. Así, Txema Indias ya explora otras vías para ese refuerzo vital en la delantera.

Y es que el Zaragoza ahora mismo está atado de pies y manos para reforzarse y, en descenso como penúltimo y a seis puntos de la permanencia, no tiene el atractivo de muchos clubs a la hora de que las primeras opciones en el peleado mercado de delanteros elijan la vía que plantea el club blanquillo. Si la reacción se hubiera mantenido en las últimas jornadas el atractivo zaragocista sería mayor, pero ahora suma 2 puntos de 12 y ha visto frenado en seco ese resurgir.

El Cádiz, con Jerónimo Dómina, el Valladolid con Erlien, y el Córdoba, con Diego Percan, ya han reforzado la punta de su ataque, pero no menos de diez equipos más de Segunda buscan un delantero, entre ellos los tres primeros clasificados, que suponen un destino atractivo

El caso es que Txema Indias, con esas salidas por hacer, tiene que esperar para poder cerrar los refuerzos en este enero y el mercado de los arietes, como suele ser habitual, es el más peleado. La gran mayoría de los equipos buscan gol. El Cádiz, con Jerónimo Dómina, el Valladolid con Erlien, y el Córdoba, con Diego Percan, ya han reforzado la punta de su ataque, pero no menos de una decena de clubs de la categoría de plata tienen también ese objetivo. El Racing, Las Palmas, Almería, Sporting, Huesca, Leganés, Granada, Albacete, Mirandés, Andorra (estos dos últimos quieren a Pau Sans).... y Zaragoza desean fichar a un punta y entre ellos están los tres primeros clasificados de la Liga (Racing, Las Palmas y Almería) y clubs con más músculo que el zaragocista.