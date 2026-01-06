Keidi Bare encuentra por fin la continuidad en su mejor momento en el Real Zaragoza

El propio Keidi Bare admitía en verano que el zaragocismo había visto muy poco de su fútbol tras un año, el primero en el Real Zaragoza, donde los problemas físicos le habían perseguido y pedía que llegara esa continuidad y la ausencia de lesiones que por fin le está acompañando en su etapa de blanquillo, donde aún le restan año y medio más de contrato, hasta junio de 2027.

Ahora, desde que superó la convalecencia por la apendicitis que sufrió a mediados de octubre, su enésimo parón de zaragocista, es fijo para Sellés, sumando siete partidos seguidos en el once (Huesca, Eibar, Leganés, Málaga, Cádiz, Burgos y Las Palmas), su registro más alto con la camiseta zaragocista, los últimos cuatro además jugando todos los minutos y sin ser relevado.

Keidi Bare protesta ante Arcediano Monescillo en el choque ante Las Palmas. / Jaime Galindo

No dudó Sellés con Keidi Bare, al que en verano se le abrió la puerta si tenía una buena oferta por el espacio salarial que ocupa, unos 600.000 euros, tras un año frustrante. Sin embargo, el entrenador valenciano le dio la camiseta de titular en cuanto pudo, ante el Huesca tras un mes de baja por la apendicitis y el albanés se ha hecho fijo, con grandes partidos, ante Leganés o Málaga, y sobre todo siendo ahora la referencia táctica del equipo, como pivote defensivo y siendo pieza fundamental para sacar el balón jugado desde atrás. Los últimos cuatro encuentros los ha disputado enteros sobre el césped, prueba de su importancia y de la clara mejoría física que vive.

Sus siete partidos seguidos en el once (suma un total de 11 encuentros, 9 de inicio, con 792 minutos) constituyen su récord en el Zaragoza, donde el curso pasado llegó a enlazar seis, ante el Oviedo, en la despedida de Víctor, el Racing de Ferrol, con David Navarro, y cuatro con Ramírez (Elche, Tenerife, Málaga y Cádiz) para que unas molestias ante el Albacete cortaran la racha. En el Espanyol, donde estuvo cuatro cursos, su registro más alto fueron 13 partidos seguidos en el once en la 20-21, entre las jornadas 26 y 38, si bien su curso de mayor nivel fue en la 21-22 en el que una lesión en la rodilla en abril le frenó en seco cuando sumaba diez partidos seguidos de titular. En el Málaga, entre 2018 y 2020, su récord fueron 6 jornadas seguidas en la 19-20.

No empezó la temporada bien para Keidi Bare, que decidió quedarse y no contemplar vías en el extranjero, Qatar y Emiratos, por ejemplo, y sabiendo que iba a ser casi imposible encontrar una salida económica y donde estuviera tan feliz en Segunda como en el Zaragoza. Confiaba el albanés que empezando la pretemporada con el resto, lo que no pasó en el curso pasado cuando llegó para el stage en Pinatar, iba a ser de verdad importante, pero la mala suerte se cruzó en su camino con un esguince de rodilla ante el Nástic el 6 de agosto para ser baja en las tres primeras jornadas de Liga y no jugar en la cuarta, frente al Valladolid. Gabi le dio sitio en el once en Ceuta, en uno de los partidos más flojos de esta campaña del equipo, y en la goleada en Almería además de minutos frente al Albacete o con el Mirandés, pero Keidi, al mismo nivel que un equipo en vuelo bajo, distó mucho de dar lo que puede ofrecer, lo que se vio en el Málaga y en el Espanyol tras llegar a España y empezar en la cantera del Atlético.

Cuatro partidos de baja estuvo con la apendicitis y Sellés le abrió la puerta después. Y Keidi desde entonces es otro, el verdadero, el que mostró en los primeros partidos de la temporada pasada, hasta que una lesión muscular le frenó en seco ante el Elche. Fue una dolencia en el isquiotibial en septiembre a la que siguió otra de rodilla (articulación en la que tiene su punto débil) a finales de octubre y una de sóleo, con recaída incluida, que le tuvo fuera desde mediados de marzo, sin llegar a jugar con Gabi la temporada pasada, ya que cayó una semana antes de que el madrileño se hiciera cargo del equipo, antes de viajar a Almería, en el duelo que supuso la sentencia para Ramírez.

En la temporada pasada, su primera de zaragocista, disputó 21 partidos de Liga, exactamente la mitad, 20 de titular, y otro más de Copa, con 1.704 minutos. Sus dolencias le dejaron sin poder jugar en 21 choques, ya que cuando estuvo disponible como mínimo salió desde el banquillo. Ahora, la historia de Keidi pareceque ha dado por fin el giro positivo en el Zaragoza.