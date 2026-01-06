El Real Zaragoza es un despojo en casa

El Ibercaja Estadio se le hace bola a un Real Zaragoza que, lejos de enderezar su errática trayectoria como local de las últimas temporadas, va a peor. Es una calamidad el equipo aragonés en su feudo, donde apenas ha sido capaz de ganar dos de los diez encuentros que se han disputado hasta ahora en el campo modular. Otros tantos empates completan una bochornosa cosecha de ocho puntos sobre 30 que convierten al Zaragoza en uno de los peores locales de la categoría en dura pugna con Leganés y Mirandés (este último sometido a un éxodo obligado en Mendizorroza debido a las obras en Anduva).

El mal, está claro, reside en casa, donde los aragoneses encajaron el domingo su sexta derrota en diez partidos, una cantidad indigna que bate récords en la historia moderna del club. De hecho, son más que las acumuladas en cinco campañas completas desde el último descenso, lo que subraya la dimensión de la catastrófica dinámica en su feudo de un Zaragoza que ha hecho de su casa un local en ruinas.

En ese sentido, los 18 tantos que ha encajado ya el cuadro blanquillo en el Ibercaja Estadio llevan camino de convertirse en el mayor agujero negro en muchos años. Apenas nueve más (27) recibió en los 21 partidos en casa disputados el curso pasado y 23 en la 23-24. En las tres anteriores encajó menos goles (16, 15 y 17) que los que ya le han endosado los adversarios en la actual. Lo dicho: una ruina.

Por supuesto, el remolque preside una estancia en la que el Zaragoza solo se ha puesto por delante en dos ocasiones, lo que siempre le sirvió para puntuar. Empató ante el Valladolid (1-1) y ganó el derbi contra el Huesca (1-0) mientras que frente al Albacete firmó un empate sin goles. En los siete encuentros restantes disputados en casa, el conjunto aragonés siempre encajó primero y únicamente en uno de ellos (remontada ante un Leganés en inferioridad) no acabó perdiendo. Andorra (1-3), Córdoba (0-1), Leonesa (0-5), Deportivo (0-2), Cádiz (1-2) y Las Palmas (1-2) encauzaron sus victorias mediante un primer tanto que acabó siendo determinante.

En realidad, el remolque pesa demasiado a un Zaragoza empeñado en afrontar los partidos cuesta arriba tanto en casa como fuera. Hasta en 15 de los 20 encuentros ligueros disputados hasta ahora por la escuadra aragonesa han estado marcados por la ventaja adquirida por el rival a través de un tanto que le adelantaría en el marcador. Solo en cinco de ellos el Zaragoza acabó puntuando.

Pero es en casa donde esa endeblez adquiere una especial trascendencia. La necesidad de sacar adelante los partidos como local es una premisa básica para los equipos que luchan por mantenerse a flote y salvar el pellejo. En ese escenario acumula cinco campañas seguidas un Real Zaragoza que, sin embargo, no está siendo capaz de adquirir cierta regularidad en su feudo. De hecho, ha arrastrado la fragilidad que venía mostrando en La Romareda a lo largo de los últimos años a un Ibercaja Estadio en el que ni la presión ambiental ni escénica se acerca a lo que se podía vivir en el estadio ahora derruido y cuya capacidad para dar puntos a su equipo le ha salvado varias veces de una muerte segura.

Nada queda de aquel Zaragoza que convertía su casa en una fortaleza casi inexpugnable. De hecho, de los últimos 52 encuentros que los aragoneses han jugado como local repartidos en dos temporadas y media (los 21 de las campañas 23-24 y 24-25 y los diez que se han disputado hasta ahora en el Ibercaja Estadio), el equipo blanquillo tan solo ha sido capaz de sumar 16 victorias, lo que supone un pírrico porcentaje del 30% de triunfos para corroborar una terrible tendencia arrastrada desde la pandemia, que dejó al león hecho unos zorros.