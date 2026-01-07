Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dani Tasende, jugador del Real Zaragoza: "No miramos la clasificación"

El lateral se centra en el "partido a partido" y reclama "ser valientes" ante el líder: "Es una final, vamos a ir a ganar"

Tasende, sujetado por Moya a la conclusión del partido ante la UD Las Palmas.

Tasende, sujetado por Moya a la conclusión del partido ante la UD Las Palmas. / Jaime Galindo

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

Vuelve un clásico en el Real Zaragoza. Cuando vienen mal dadas y el panorama se nubla, es mejor no verlo. Ya se sabe: ojos que no ven y tal. Quizá por eso, en el vestuario del equipo aragonés no se mira la tabla clasificatoria, esa que sitúa al Zaragoza de nuevo a una distancia notable (seis puntos) de la permanencia en Segunda, que manda narices. Es lo que sostiene Dani Tasende y lo que admitió en su día su compañero y competidor por el puesto Pomares. "No miramos la clasificación, nos centramos en ir partido a partido y en darlo todo por salir de abajo", asegura el gallego, protagonista este miércoles en rueda de prensa.

El caso es que, mirándola o no, la clasificación ajusticia a un conjunto blanquillo que, para colmo, el sábado rinde visita al líder, un Racing alto y guapo que podría ubicar al Zaragoza aún más lejos de la esperanza: "Lo afrontamos como una final que vamos a ir a ganar. Para ello, tenemos que ser valientes desde el principio", receta Tasende, que admite que la derrota del domingo ante la UD Las Palmas ha supuesto "un palo".

"Estoy mejorando defensivamente y el míster me está ayudando mucho a ello"

El lateral, que ha sido titular los dos últimos partidos, reconoce que la llegada de Sellés ha mejorado al equipo y también a él en el plano individual a pesar de que en la mayoría de los partidos ha sido suplente. "Estoy mejorando defensivamente y el míster me está ayudando mucho a ello", reconoce el gallego, que subraya, asimismo, la evolución del equipo en el plano físico a raíz de la llegada del entrenador valenciano: "Físicamente estamos mucho mejor", aunque incide en la necesidad de seguir progresando tanto atrás como en la definición: "Debemos ser valientes y estar juntos. Hay que corregir errores en defensa que nos están penalizando y también a la hora de convertir las ocasiones".

