El enésimo aviso de la historia. Este es el bajo porcentaje de salvación que tiene el Zaragoza

Suma 17 puntos en 20 jornadas el Real Zaragoza cuando el calendario ya señala el ecuador de la competición, que llegará justo después de jugar ante el Racing de Santander este sábado. Obviamente, las matemáticas señalan una dinámica de descenso para el equipo zaragocista, de muy malos números con Gabi y de reacción insuficiente con Sellés desde que asumió el mando del equipo hace diez jornadas, con 11 puntos de 30 posibles como balance.

La reacción vivida con las victorias ante Leganés, Huesca y Eibar y la mejoría de imagen han impuesto una especie de nebulosa sobre las posibilidades de descenso del equipo, que ahora suma cuatro jornadas sin ganar y dos puntos de 12 posibles tras caer ante Las Palmas. El caso es que se vea como se quiera ver las opciones de bajar a Primera RFEF son muchas y no hay más que mirar a la historia reciente para ello.

El Zaragoza, con JIM en la 20-21, es uno de esos 12 equipos y logró la permanencia cuando llevaba la misma puntuación que ahora

Y es que desde que se impuso el actual modelo de competición en la categoría de plata, de 22 equipos y tres puntos por triunfo, desde la 97-98 (28 cursos completos), un total de 52 equipos no han superado a estas alturas de la competición los 17 puntos y solo 12 lograron la salvación al final del curso, un 23,07%, menos de una cuarta parte, por lo que ese dato basta para ilustrar el tremendo peligro de descenso del club aragonés, que necesita refuerzos y mejorar la reacción que ha vivido con Sellés.

Uno de esos 12 casos que ejemplifican que el milagro zaragocista en las 22 jornadas que restan es posible es del propio equipo blanquillo, que llegó a la vigésima cita liguera con 17 puntos en la 20-21 y que fue capaz de salvarse llegando a los 50 al final de Liga y con JIM a los mandos de la nave en una temporada de estadios vacíos tras la pandemia, lo que da más valor aún si cabe a esa reacción sin contar con el apoyo directo de La Romareda y de su gente.

El caso es que el entrenador alicantino llegó en la jornada 18 con el Zaragoza antepenúltimo, con 13 puntos y ganó al Lugo para empatar después en Cartagena y arribar a la 20ª jornada con los mismos 17 puntos que ahora y vencer al Logroñés en el último partido de la primera vuelta para alcanzar el ecuador con 20 puntos, en la que supone por ahora la peor cifra al llegar al punto medio del campeonato. El Zaragoza para no establecer un listón más bajo en este curso tendrá que ganar en Santander al líder Racing para igualar aquellos 20 puntos de la 20-21 y que ambas campañas compartan el dudoso honor de ser las peores del Zaragoza al ecuador de la Liga. Si no vence, la actual será la peor.

Si no gana en Santander este sábado al líder Racing será la peor primera vuelta del Zaragoza en esta etapa en Segunda

Un milagro con JIM

Aquel curso 20-21 es pues uno de los precedentes a los que puede agarrarse el Zaragoza para pensar que, con 22 citas y 66 jornadas por delante, la permanencia es factible porque ha habido equipos que han logrado esa gesta. Queda dicho que hasta 12, contando a ese Zaragoza conducido por JIM. El Logronés en la 97-98 (de 14 puntos a 46 en 22 citas), el Eibar en la 98-99 (de 15 a 47), el Polideportivo Ejido en la 01-02 (de 14 a 50), el Córdoba en la 02-03 ( de 15 a 50), el Xerez e la 07-08 (de 16 a 52), el Girona en la 11-12 (de 16 a 49), el Hércules ( de 14 a 50) y el Mirandés (de 17 a 52) en la 12-13, el Nástic de Tarragona en la 16-17 (de 17 a 52), el Córdoba en la 17-18 (de 16 a 51) y el Cartagena, el ejemplo más reciente, en la 23-24 (de 15 puntos a 51) estaban en una clasificación tan mala o peor que la zaragocista a estas alturas y lograron salvarse al final de Liga.

Sin embargo, no se puede olvidar que la mayoría de los equipos que no superaban los 17 puntos a estas alturas acabaron condenados a bajar a Segunda B y, desde 2021, a Primera RFEF, un total de 40 del total de 52, casi el 77%, un porcentaje elevadísimo. El curso pasado, sin ir más lejos, Tenerife, con 12 puntos tras 20 citas, y Cartagena, con 13, acabaron por bajar. La historia, pues, no se alía con el Zaragoza, pero precedentes de que su salvación es posible los hay.