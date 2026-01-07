La impaciencia con los fichajes de Txema Indias y las cadenas que atan al Real Zaragoza en el mercado

Los hechos siempre son los que son. A 7 de enero, un día después de que los Reyes Magos repartieran su imperecedera ilusión, Rubén Sellés todavía no tiene ningún regalo. El Real Zaragoza ha vuelto ya a la Liga con una derrota inmerecida ante Las Palmas, pero derrota al fin y al cabo, y en su plantilla siguen exactamente los mismos futbolistas que estaban. En total 24 fichas profesionales ocupadas, más el caso de Ale Gomes, al que el club renovó ejecutando la opción que tenía en su contrato para blindarlo hasta 2028 y que su cláusula de rescisión aumentara significativamente: de 1,5 millones a 10 en Segunda y 20 en Primera. Su situación se tiene que resolver entre la SAD y el futbolista para que no ocupe plaza del primer equipo.

Es decir, el margen de maniobra del Real Zaragoza es muy escaso o casi inexistente ahora mismo. Rubén Sellés no para de insistir en ello. Esta situación no es nueva ni sobrevenida. Txema Indias la conoce desde hace meses cuando la temporada empezó a torcerse de manera abrupta. A pesar de ello, el director deportivo todavía no ha sido capaz de hacer espacio para buscar fichajes en el mercado invernal para reforzar la plantilla y dotarla de más armas para buscar la permanencia al final de temporada, sin perder más tiempo en el intento.

A decir verdad, Indias no lo tenía fácil. En cierto modo, por eso la situación sigue como sigue y no ha cambiado, está atado de pies y manos. Su voluntad lleva semanas chocando con la de los futbolistas a los que la SAD quiere darles una salida de una manera adecuada si eso es posible a mitad de temporada (sin regalarlos y pidiendo su precio de mercado por muy difícil que sea el momento y la necesidad) y es rehén de los contratos que heredó o de los que él mismo firmó el pasado verano con resultados tan nefastos. Después de la jornada 20, el equipo aragonés es penúltimo con 17 puntos, a seis de la salvación, un contexto que tampoco ayuda a la hora de acudir al mercado ni a seducir a muchos futbolistas, que prefieren otros clubs que pelean por cotas mayores.

El Zaragoza necesita dar salidas para acometer los fichajes necesarios para que suba el nivel de la plantilla y, con ello, las posibilidades de obrar el milagro de la permanencia. Eso le corresponde a Indias, con todas las dificultades inherentes a la coyuntura, deportiva, económica y contractual. En momentos así es precisamente donde se ve el valor verdadero de un director deportivo y se comprueba su capacidad de persuasión, su conocimiento, su fondo de armario, su imaginación, su intuición y su cualificación para encontrar donde casi no hay.

De momento, el tiempo sigue pasando y el calendario ya ha consumido otra jornada sin más puntos en el casillero. Quedan 66 por repartir. Rubén Sellés ha cumplido con su parte: su intervencionismo en el equipo es indudable. Ha llevado al Real Zaragoza mucho más cerca de las victorias de lo que estaba cuando lo recogió, independientemente de los resultados, que ahora le han abandonado (un punto de los últimos doce). Ahora mismo, el equipo está preparado para poder ganar, aunque al final sigue perdiendo o empatando más que ganando.