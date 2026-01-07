La opinión de un exjugador del Real Zaragoza sobre la presión de la afición: "Las críticas fueron un aprendizaje para mí"

El Real Zaragoza atraviesa una de las situaciones deportivas e institucionales más delicadas de la historia. Muchos expertos del mundo del fútbol han dado su opinión sobre el delicado estado que vive uno de los clubes con más solera de España. Numerosos futbolistas han defendido la camiseta blanquilla a lo largo de su historia. Algunos serán recordados por los aficionados gracias a sus goles, paradas o asistencias que sirvieron para dar victorias y alegrías a una afición que atraviesa un mal momento actualemente.

Pero también ha habido otros tantos que su paso por el club no ha sido el mejor. David Mateos, central que defendió la camiseta del Real Zaragoza en la temporada 2011/12, concedió una entrevista para el pódcast de fútbol 'Ofssiders'. Ahora ha sido el turno de un excompañero que defendió los colores zaragocistas durante el mismo año. Juankar Pérez ha dado un repaso a su carrera deportiva donde no ha dudo en hacer un repaso de su paso por el Real Zaragoza.

Un año de aprendizaje

Todos zaragocistas se acordarán de la temporada 2011/12 cuando Manolo Jiménez logró una gesta histórica gracias a la salvación que se consiguió en la última jornada en Getafe. Juankar fue uno de los protagonistas. El canterano del Real Madrid arribó a Zaragoza con una cesión por parte de un grupo inversor.

"Fran Rico al Granada, Pablo Sarabia al Getafe y yo al Real Zaragoza somos los tres jugadores que salimos del Real Madrid Castilla esa temporada. A mí me compra un fondo de inversión que pertenecía al Sporting de Braga en el que estaba metido Jorge Mendes. Yo nunca entrene con el equipo luso, la propiedad la tenía el Braga", explica el lateral que se encuentra sin equipo tras su paso por el Aris Salónica.

Juankar, con el título de la Copa de Grecia con el Panathinaikos en 2024. / PANATHINAIKOS FC

Juankar dio un salto de dos categorías para llegar al fútbol profesional tras formarse en la cantera del Real Madrid: "Mi primer año en Primera División es en el Real Zaragoza. Es un año complicado porque estábamos luchando por salvar la categoría que lo conseguimos. Yo en el Castilla no tenía ningún tipo de presión. La situación en el Real Zaragoza era complicada porque había problemas con Agapito y la afición estaba harta".

Los mensajes anónimos en redes sociales son uno de los principales problemas a los que muchos futbolistas se hacen frente. Amenazas o insultos suelen ser las soluciones más recurrentes por partes de aficionados anónimos que los jugadores no dudan en denunciar. Juankar vivió algo similar: "Recibí mensajes en Facebook de que me dejará el pelito o que aprendiera a centrar".

Juankar disputó 24 partidos con la camiseta del león, siendo titular en ocho encuentros, en los que consiguió anotar tres tantos. "No jugué todos los partidos, pero aún disputé algún encuentro. Hice mis goles. Yo venía de Segunda B y di el salto a Primera, algo que ahora no se ve", relata.

Abandonar el Real Madrid nunca es sencillo, pero el lateral lo tomó como una experiencia de la que no se arrepiente. "Yo salgo de la cantera del Real Madrid donde lo tenía todo. Una vez sales de allí te vas dando cuenta de cómo funciona todo. A mí me encantó porque fui más profesional de lo que era. Las críticas me hicieron crecer. Yo me fui muy contento a Zaragoza porque quería jugar en Primera", finaliza.