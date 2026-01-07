El Racing-Real Zaragoza de este sábado, declarado partido de alto riesgo

La comisión Antiviolencia acordó declarar de alto riesgo los partidos de LaLiga Hypermotion que medirán al Racing de Santander con el Real Zaragoza este sábado y la Cultural y Deportiva Leonesa y el Real Sporting de Gijón.

Como viene siendo habitual, se espera un desplazamiento masivo de aficionados del Real Zaragoza a Santander para animar al equipo de Rubén Sellés. El club aragonés puso a la venta una primera remesa de 161 entradas para la zona visitante de El Sardinero el pasado 30 de diciembre que se agotaron en apenas unas horas.

Al día siguiente recibió una segunda remesa de 290 entradas al precio de 21 euros cada una, que también se agotaron ese mismo día. Así, habrá al menos 450 zaragocistas en la grada visitante, más los que hayan optado por desplazarse por su cuenta y comprar la entrada en Santander.

Esta declaración obliga a ambos clubs, en cada caso, a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de los accesos al estadio, según informa el Ministerio del Interior en un comunicado.

Esto afectará al partido que se disputa el 10 de enero a las 21.00 horas entre el Racing de Santander y el Real Zaragoza en El Sardinero, así como el encuentro entre la Cultural y Deportiva Leonesa y el Real Sporting de Gijón previsto el 17 de enero a las 16.15 horas en el Estadio Municipal Reino de León.

La medida requiere que las fuerzas de seguridad refuercen sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, en coordinación con todos los operativos que estén implicados en la celebración de los eventos deportivos y la protección de todos los asistentes.