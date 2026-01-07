Radovanovic vuelve a un grupo sin Bakis ni Paul Akouokou

Aleksandar Radovanovic está dispuesto a rebelarse contra el infortunio. El central del Real Zaragoza, maltratado por las lesiones y los problemas físicos desde la pretemporada, ha vuelto a dar ejemplo, este miércoles, de compromiso y sacrificio al reincorporarse al grupo para completar la sesión de entrenamiento tras la jornada de descanso concedida el martes por el cuerpo técnico.

El serbio, que el domingo tuvo que retirarse en la segunda parte del encuentro ante la UD Las Palmas tras recaer de la dolencia costal sufrida antes de las vacaciones, se ha ejercitado con normalidad en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, donde ha participado en una sesión en la que volvió a ser baja Paul Akouokou. El costamarfileño, que el lunes no entrenó al obtener permiso del club por su reciente paternidad, tampoco lo ha hecho este miércoles, esta vez, debido a las mismas molestias en el pie que le llevaron a ser baja el pasado domingo y que apuntan a volver a dejarle fuera de la lista para el duelo del sábado en Santander.

Tampoco ha estado con sus compañeros Sinan Bakis. El turco ha trabajado en el gimnasio por reparto de cargas, por lo que todo apunta a que, salvo imprevistos, podrá ser de la partida frente al Racing.

En la sesión han participado los habituales del filial Pinilla, Barrachina, Gomes, Calavia y Terrer.