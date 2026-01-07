El Real Zaragoza no tiene suerte en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey juvenil

No ha tenido suerte el Real Zaragoza de División de Honor en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey celebrado este miércoles en Madrid. El equipo de Javier Garcés, que está completando de nuevo una gran temporada, se verá las caras con el Valencia en una ronda que se disputará a partido único en tierras valencianas.

El rival, líder en su grupo, será duro aunque no tanto, en principo, como el hipotético rival de los aragoneses en octavos en caso de superar la eliminatoria. Y es que el sorteo ha deparado un cruce con el ganador entre el choque que enfrentará al Logroñés con el todopoderoso Barcelona, rey de Copas y vigente campeón del torneo.

El duelo ante el Valencia se disputará el 17 o el 18 de enero. El 28 del mismo mes se disputarán los octavos, y los cuartos se jugarán el 11 de febrero. La Final Four, por su parte, se desarrollará entre el 11 y el 14 de marzo.