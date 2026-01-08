Bakis puede llegar a Santander y paciencia con Paulino y Aguirregabiria

El Real Zaragoza se ha ejercitado este jueves en la Ciudad Deportiva y Bakis, con una sobrecarga, ha completado su segunda sesión consecutiva al margen del grupo, pero la previsión es que el viernes se entrene con el grupo y en función de las sensaciones pueda viajar con el resto para jugar en Santander, donde el conjunto zaragocista tendrá las bajas de Paul Akouokou, Pau Sans, Paulino y Aguirregabiria, que siguen al margen.

Paul ya no jugó ante Las Palmas, por unas molestias en el sesamoideo, en la planta del pie, y sigue con ese dolor, por lo que tampoco estará ante el Racing. El costamarfileño, entre lesiones, sanciones y suplencias, no juega en Liga desde el 18 de octubre, cuando fue expulsado ante la Cultural por romper el monitor del VAR. Está en la rampa de salida, pero su adiós en este enero es muy complicado por su cesión desde el Lyon, tanto que ahora mismo se ve imposible. También sigue al margen Pau Sans, por un golpe en la tibia que ya le dejó fuera en las tres últimas jornadas del año 2025 y frente a Las Palmas. El canterano es candidato claro a salir y se han rechazado ya ofertas por él, la más importante del Rakow polaco, además de opciones en Segunda, como el Mirandés o el Andorra. Mientras, del Aragón han estado este jueves el meta Calavia, Barrachina, Pinilla y Lucas Terrer, que apuntan a ir citados a Santander.

En la enfermería y evolucionando bien siguen Aguirregabiria y Paulino. El primero se lesionó cuando era actor más que principal con Sellés desde la llegada del técnico valenciano y con un protagonismo creciente y positivo en el lateral derecho. Sumó ocho partidos seguidos en el once con el nuevo entrenador para lesionarse en los minutos iniciales del duelo ante el Cádiz el 13 de diciembre con una rotura de fibras importante en el bíceps femoral derecho, de grado 2, y ya se ha perdido los duelos ante el Burgos, Las Palmas y tampoco va a estar con total seguridad este sábado ante el Racing y frente al Sanse.

En imágenes | Bakis puede llegar a Santander y paciencia con Paulino y Aguirregabiria / Jaime Galindo

Lo previsto es que la semana del partido ante el Castellón empiece a entrenar con el grupo, por lo que llegaría muy justo tras más de un mes fuera para el duelo ante el cuadro orellut y su regreso apunta más al choque ante el Albacete del fin de semana del 1 de febrero.

Mientras, Paulino se lesionó en la rodilla izquierda, en el ligamento lateral externo el 15 de noviembre, antes del derbi ante el Huesca, con un edema óseo en la zona que es el que le está causando más problemas y por el que fue intervenido un mes después, el 15 de diciembre, para limpiar la zona. De momento, no ha entrado aún con el grupo y aunque las molestias se han reducido todavía persisten, por lo que apunta a estar no menos de otras dos semanas más de baja, teniendo en cuenta que ya suma siete encuentros de Liga fuera (Huesca, Leganés, Eibar, Málaga, Cádiz, Burgos, Las Palmas) además de la Copa ante el Burgos.

Paulino, que ha tenido dos problemas en el isquio, una contractura, que le dejó fuera ante el Andorra, y una rotura de fibras que le hizo perderse cuatro encuentros (Córdoba, Almería, Cultural y Sporting), solo ha participado en ocho partidos hasta el momento, cuatro de ellos en el once, con 311 minutos.